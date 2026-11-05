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«Θα ανατιναχτείτε!»: Θρασύτατοι απατεώνες στον Βόλο αφαίρεσαν με τη «μέθοδο του αλουμινόχαρτου» χρήματα και κοσμήματα από 86χρονη
«Θα ανατιναχτείτε!»: Θρασύτατοι απατεώνες στον Βόλο αφαίρεσαν με τη «μέθοδο του αλουμινόχαρτου» χρήματα και κοσμήματα από 86χρονη
Όπως αποκάλυψε η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας θύμα ήταν η ηλικιωμένη μητέρα της, με τους δράστες να αναπαράγουν με ΑΙ τη φωνή της κόρης της, ζητώντας της να βάλει λεφτά και τιμαλφή, κάνοντας λόγο για «διαρροή ρεύματος»
Απάτη με θύμα την 86χρονη μητέρα της προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας, Χρύσας Τσαγανού, σημειώθηκε στον Βόλο με τους δράστες να χρησιμοποιούν τη «μέθοδο του αλουμινόχαρτου» για να της αφαιρέσουν χρήματα και τιμαλφή ισχυριζόμενοι ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος και κινδυνεύει να ανατιναχθεί, αναφέρει ο taxydromos.gr.
Όπως ενημέρωσε η ίδια η κα. Τσαγανού, οι δράστες προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών μαγνητοφώνησαν τη φωνή της αδελφής της, την επεξεργάστηκαν με ΑΙ και στη συνέχεια τη χρησιμοποιήσαν για να εξαπατήσουν τη μητέρα της στην οποία τηλεφώνησαν με το πρόσχημα ότι υπάρχει δήθεν διαρροή ρεύματος και κίνδυνος έκρηξης.
Η ηλικιωμένη γυναίκα η οποία είναι 86 ετών, σε καθεστώς πανικού συγκέντρωσε σε αλουμινόχαρτο ό, τι κοσμήματα και χρήματα είχε και στη συνέχεια τα έβαλε σε σακούλα που έδεσε με μονωτική ταινία αφήνοντάς τη στην πόρτα, την οποία είχε μισοανοιγμένη καθώς οι δράστες την απειλούσαν ότι «θα ανατιναχθείτε, αν την ανοίξετε περισσότερο!».
Η κα. Τσαγανού μίλησε για την απίστευτη απάτη σε μία προσπάθειά της να προστατέψει πολίτες από ανάλογα περιστατικά. «Είναι πολύ εύκολο να συμβεί», προειδοποίησε μεταξύ άλλων.
«Έπαιζαν στο τηλέφωνο τη φωνή της αδελφής μου. Έτσι εξαπατήθηκε η μητέρα μου, γιατί νόμιζε ότι της μιλούσε η κόρη της. Της είπαν ό,τι έχετε σε χρυσό βάλτε τα σε αλουμινόχαρτο γιατί κινδυνέυετε να ανατιναχθείτε λόγω διαρροής. Ό,τι είχε η μητέρα μου στο σπίτι τους το έδωσε. Πιέζουν ψυχολογικά έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που είναι σε πανικό, κάνοντάς τον πιο ευάλωτο στην απάτη», δηλώνει η κα Τσαγανού.
Δείτε τις δηλώσεις της Χρύσας Τσαγανού στο taxydromos.gr
Όπως ενημέρωσε η ίδια η κα. Τσαγανού, οι δράστες προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών μαγνητοφώνησαν τη φωνή της αδελφής της, την επεξεργάστηκαν με ΑΙ και στη συνέχεια τη χρησιμοποιήσαν για να εξαπατήσουν τη μητέρα της στην οποία τηλεφώνησαν με το πρόσχημα ότι υπάρχει δήθεν διαρροή ρεύματος και κίνδυνος έκρηξης.
Η ηλικιωμένη γυναίκα η οποία είναι 86 ετών, σε καθεστώς πανικού συγκέντρωσε σε αλουμινόχαρτο ό, τι κοσμήματα και χρήματα είχε και στη συνέχεια τα έβαλε σε σακούλα που έδεσε με μονωτική ταινία αφήνοντάς τη στην πόρτα, την οποία είχε μισοανοιγμένη καθώς οι δράστες την απειλούσαν ότι «θα ανατιναχθείτε, αν την ανοίξετε περισσότερο!».
Η κα. Τσαγανού μίλησε για την απίστευτη απάτη σε μία προσπάθειά της να προστατέψει πολίτες από ανάλογα περιστατικά. «Είναι πολύ εύκολο να συμβεί», προειδοποίησε μεταξύ άλλων.
«Έπαιζαν στο τηλέφωνο τη φωνή της αδελφής μου. Έτσι εξαπατήθηκε η μητέρα μου, γιατί νόμιζε ότι της μιλούσε η κόρη της. Της είπαν ό,τι έχετε σε χρυσό βάλτε τα σε αλουμινόχαρτο γιατί κινδυνέυετε να ανατιναχθείτε λόγω διαρροής. Ό,τι είχε η μητέρα μου στο σπίτι τους το έδωσε. Πιέζουν ψυχολογικά έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που είναι σε πανικό, κάνοντάς τον πιο ευάλωτο στην απάτη», δηλώνει η κα Τσαγανού.
Δείτε τις δηλώσεις της Χρύσας Τσαγανού στο taxydromos.gr
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