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Χανιά: Ηλικιωμένη έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και έπεσε πάνω σε προτομή στην πλατεία του Βάμου
Χανιά: Ηλικιωμένη έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και έπεσε πάνω σε προτομή στην πλατεία του Βάμου
Το όχημα ανέβηκε στον πεζόδρομο, παρέσυρε γλάστρες και μετακίνησε το μαρμάρινο μνημείο κατά 1,5 μέτρο – Ελαφρά τραυματίστηκε η οδηγός
Τροχαίο ατύχημα με ελαφρύ τραυματισμό μιας ηλικιωμένης γυναίκας και εκτεταμένες υλικές ζημιές σημειώθηκε την Τρίτη στον Βάμο Αποκορώνου. Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, όταν το ΙΧ όχημα που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην κεντρική πλατεία του Βάμου.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το apokoronaslife.gr, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ανέβει στον πεζόδρομο της πλατείας.
Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του, το όχημα παρέσυρε διακοσμητικές γλάστρες και ακινητοποιήθηκε όταν προσέκρουσε με σφοδρότητα στην ιστορική προτομή του Παπαδάκη. Η ένταση της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που μετακίνησε το μαρμάρινο μνημείο κατά περίπου 1,5 μέτρο από τη βάση του.
Στο σημείο του συμβάντος έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην ηλικιωμένη οδηγό. Ευτυχώς, η γυναίκα έφερε μόνο ελαφρά τραύματα και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.
Παράλληλα, στο σημείο μετέβη περιπολικό από το Αστυνομικό Τμήμα Βρυσών για την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το apokoronaslife.gr, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ανέβει στον πεζόδρομο της πλατείας.
Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του, το όχημα παρέσυρε διακοσμητικές γλάστρες και ακινητοποιήθηκε όταν προσέκρουσε με σφοδρότητα στην ιστορική προτομή του Παπαδάκη. Η ένταση της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που μετακίνησε το μαρμάρινο μνημείο κατά περίπου 1,5 μέτρο από τη βάση του.
Στο σημείο του συμβάντος έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην ηλικιωμένη οδηγό. Ευτυχώς, η γυναίκα έφερε μόνο ελαφρά τραύματα και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.
Παράλληλα, στο σημείο μετέβη περιπολικό από το Αστυνομικό Τμήμα Βρυσών για την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
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