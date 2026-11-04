Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, 45λεπτες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, 45λεπτες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (4/11) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, 45λεπτες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (4/11) σε αρκετούς εξ αυτών.

Συγκεκριμένα, στο «κόκκινο» είναι και σήμερα ο Κηφισός, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους



Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, 45λεπτες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό


Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση στην Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, καθώς επίσης και στη Μεσογείων, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, αλλά και στην Αλεξάνδρας.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφ. Αθηνών, στην άνοδο της Βασ. Κωνσταντίνου και την Παραλιακή.

Αυξημένη είναι η κίνηση τώρα και στην Αττική Οδό 


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