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Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, 45λεπτες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, 45λεπτες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (4/11) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (4/11) σε αρκετούς εξ αυτών.
Συγκεκριμένα, στο «κόκκινο» είναι και σήμερα ο Κηφισός, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση στην Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, καθώς επίσης και στη Μεσογείων, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, αλλά και στην Αλεξάνδρας.
Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφ. Αθηνών, στην άνοδο της Βασ. Κωνσταντίνου και την Παραλιακή.
Αυξημένη είναι η κίνηση τώρα και στην Αττική Οδό
Συγκεκριμένα, στο «κόκκινο» είναι και σήμερα ο Κηφισός, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση στην Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, καθώς επίσης και στη Μεσογείων, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, αλλά και στην Αλεξάνδρας.
Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφ. Αθηνών, στην άνοδο της Βασ. Κωνσταντίνου και την Παραλιακή.
Αυξημένη είναι η κίνηση τώρα και στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄από Περιφ. Αιγάλεω έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 4, 2026
20΄-25΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας,
15΄-20΄ Περιφ. Υμηττού από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/2VFDBM7fhr
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