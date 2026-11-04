Από τα μπάζα, ξανά στην παραγωγή: Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δείχνει τον δρόμο για έναν πιο βιώσιμο κύκλο κατασκευών - «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»
Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Μαρίνα στα Χανιά, διασηλωνωμένος ένας 22χρονος
Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Μαρίνα στα Χανιά, διασηλωνωμένος ένας 22χρονος
Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) μεταφέρθηκε το απόγευμα της Τρίτης ένας 22χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, στα Χανιά.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάστασή του ήταν σοβαρή και έκριναν απαραίτητο να τον διασωληνώσουν.
Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να λάβει περαιτέρω ιατρική φροντίδα.
Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
Πηγή: zarpanews
Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάστασή του ήταν σοβαρή και έκριναν απαραίτητο να τον διασωληνώσουν.
Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να λάβει περαιτέρω ιατρική φροντίδα.
Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
Πηγή: zarpanews
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα