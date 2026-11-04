Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Μαρίνα στα Χανιά, διασηλωνωμένος ένας 22χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Χανιά ΠΑΓΝΗ

Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Μαρίνα στα Χανιά, διασηλωνωμένος ένας 22χρονος

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ

Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Μαρίνα στα Χανιά, διασηλωνωμένος ένας 22χρονος
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) μεταφέρθηκε το απόγευμα της Τρίτης ένας 22χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, στα Χανιά.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάστασή του ήταν σοβαρή και έκριναν απαραίτητο να τον διασωληνώσουν.

Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να λάβει περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Πηγή: zarpanews

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