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Φωτιά σε πτηνοτροφική μονάδα στο Ωραιόκαστρο
Φωτιά σε πτηνοτροφική μονάδα στο Ωραιόκαστρο
Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί μέσα στο κτίριο, χωρίς κίνδυνο επέκτασης - Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα
Φωτιάεκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/11) σε πτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Κάμπου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λαγκαδά.
Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί εντός του κτιρίου, χωρίς κίνδυνο επέκτασης .
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λαγκαδά.
Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί εντός του κτιρίου, χωρίς κίνδυνο επέκτασης .
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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