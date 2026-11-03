Φωτιά σε πτηνοτροφική μονάδα στο Ωραιόκαστρο
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Ωραιόκαστρο Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε πτηνοτροφική μονάδα στο Ωραιόκαστρο

Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί μέσα στο κτίριο, χωρίς κίνδυνο επέκτασης - Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα

Φωτιά σε πτηνοτροφική μονάδα στο Ωραιόκαστρο
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Φωτιάεκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/11) σε πτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Κάμπου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λαγκαδά.

Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί εντός του κτιρίου, χωρίς κίνδυνο επέκτασης .

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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