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Σεισμός 4,4 Ρίχτερ νότια της Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός τώρα

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ νότια της Κρήτης
Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νότια της Κρήτης, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στη 1.03 μ.μ. σήμερα Τρίτη, εντοπίζεται 69 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ζάκρου.

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

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