Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ νότια της Κρήτης
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ νότια της Κρήτης
Πού εντοπίζεται το επίκεντρο
Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νότια της Κρήτης, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Πού εντοπίζεται το επίκεντρο
Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στη 1.03 μ.μ. σήμερα Τρίτη, εντοπίζεται 69 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ζάκρου.
Πού εντοπίζεται το επίκεντρο
Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στη 1.03 μ.μ. σήμερα Τρίτη, εντοπίζεται 69 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ζάκρου.
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