Νέες καταθέσεις στη δίκη για τα Τέμπη: «Δεν θέλω να πεθάνω» φώναζε επιβάτιδα μέσα στο φλεγόμενο βαγόνι



Βαγγέλης Βλάχος: Γνώριζαν τους κινδύνους και δεν έκαναν τίποτα

Για ένα «διαρκές, προδιαγεγραμμένο και προαναγγελθέν έγκλημα» έκανε λόγο ο Βαγγέλης Βλάχος, αδελφός του Βάιου Βλάχου που έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, μετά την κατάθεσή του στο δικαστήριο της Λάρισας. Μιλώντας έξω από το δικαστικό μέγαρο, υποστήριξε ότι οι αρμόδιοι γνώριζαν από το 2019 τα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στον σιδηρόδρομο, χωρίς να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ αναφέρθηκε και στην αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος.«Ήρθα σήμερα να καταθέσω εδώ στο δικαστήριο στη Λάρισα όλο όσα έζησα, όλο όσα βίωσα σε όλη αυτή την κατάσταση, τόσο τις πρώτες ώρες και τις πρώτες μέρες, αλλά και όλα τα τρία χρόνια και πλέον που αγωνιζόμαστε εγώ και η οικογένειά μου για την αναζήτηση της αλήθειας, διεκδικώντας δικαιοσύνη, θέλοντας να καταδικαστούν όλοι οι ένοχοι οι οποίοι ευθύνονται για το θάνατο του αδερφού μου. Έδωσα σήμερα μία κατάθεση με τα γεγονότα, όπως τα έζησα και όπως τα αντιλαμβάνομαι, παραθέτοντας πολλά στοιχεία που ελπίζω να βοηθήσουν αυτό το δικαστήριο.Έχω εμπιστοσύνη, έχω εμπιστοσύνη σε αυτή τη δικογραφία, έχω εμπιστοσύνη σε αυτό το κατηγορητήριο και έχω εμπιστοσύνη και σε αυτή την έδρα. Ακούει τα πάντα, όσα είπα και όσα λένε οι μάρτυρες με πολλή προσοχή και η αλήθεια είναι ότι νιώθω ότι μπορεί να αποδοθεί η δικαιοσύνη εδώ.Ήταν ένα διαρκές, προδιαγραμμένο και προαναγγελθέν έγκλημα, γιατί έχουμε πλέον στοιχεία τα οποία υπάρχουν στη δικογραφία που δείχνουν ότι όλη αυτή η κατάσταση, η ανασφάλεια στο σιδηρόδρομο υπήρχε τουλάχιστον από το 2019 και μετά και το γνώριζαν όλοι. όλοι οι άνθρωποι που ήταν στις καίριες θέσεις και έπαιρναν αποφάσεις, το γνώριζαν με συγκεκριμένες επιστολές, με συγκεκριμένες οχλήσεις, το γνώριζαν και οι ανώτεροι τους και δεν έκαναν τίποτα. Τα στοιχεία που είναι στη δικογραφία δείχνουν ότι όποιος παραπονιόταν, όποιος έδειχνε στοιχεία, όποιος έκανε ερωτήσεις και έδειχνε πράγματα που ήταν ανασφαλή, οδηγούνταν σε παραίτηση. Και τελικά δεν διορθώθηκε τίποτα, τα πράγματα έγιναν χειρότερα και ο αδερφός μου και άλλα 56 θύματα οδηγήθηκαν στο θάνατο.Ο αγώνας μας είναι πρωτίστως να βρούμε την αλήθεια για τις συνθήκες θάνατος του αδερφού μου, να καταδικαστούν όλοι οι ένοχοι. Αλλά ταυτόχρονα αυτή η δικογραφία αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία το πόσο επικίνδυνη ήταν η κατάσταση στον σιδηρόδρομο πριν. Και δεν έχουν διορθωθεί όλα. Προφανώς για εμάς είναι σημαντικό να μην κινδυνεύσει ποτέ κανένα άλλο πρόσωπο, κανένα άλλο άτομο, κανένας άλλος εργαζόμενος.Όλοι οι εργαζόμενοι στα δύο τρένα δυστυχώς σκοτώθηκαν. Προφανώς και είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από τη δική μας αναζήτηση και το δικό μας αγώνα, να έχουμε επιτέλους ένα σιδηρόδρομο ασφαλή. Γιατί πλέον όλα αυτά είναι αποδείξεις.Δεν είναι θεωρητικά. Θεωρητικά. Συνέβη στα Τέμπη, σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, τραυματίστηκαν 180. Τι άλλο θέλουμε, τι άλλο περιμένουμε για να έχουμε ασφάλεια στο σιδηρόδρομο.Για εμάς, πέρα από τις ερωτήσεις που είχαμε για τον αδερφό μου για τις συνθήκες θανάτου του, ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ σε αυτή την υπόθεση ήταν το θέμα της συγκάλυψης. Αντιλήφθηκα λίγες μέρες μετά την κηδεία του αδερφού μου, όταν πήγα για πρώτη φορά στο χώρο, ότι είχε γίνει λαμπίκο.Τα είχαν εξαφανίσει όλα και είχαν ξεκινήσει ήδη τις πρώτες ώρες και πριν καν κάνουμε τις κηδείες μας, να αλλοιώσουν όλα τα στοιχεία. Έκτοτε, σαν οικογένεια, προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε σε αυτό, να αποκαλύψουμε ό,τι είχαν κάνει. Οι γονείς μου βρήκανε τα χώματα που ήταν πεταμένα σε αμορριχία της Λάρισας.Σε αυτά υπήρχαν πολύτιμα στοιχεία, υπήρχε βιολογικό υλικό θυμάτων και μπορέσαμε με αυτά να συνεισφέρουμε και στην υπόθεση και στη δικογραφία της συγκάλυψης, που αυτή τη στιγμή είναι στο δικαστήριο. Εμείς σαν οικογένεια θα είμαστε παντού, σε όλες τις δίκες, σε όποιο σημείο χρειαστεί της χώρας να δώσουμε αγώνα για τα Τέμπη, σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν με τον ένα τον άλλο τρόπο τον θάνατο του αδερφού μου.