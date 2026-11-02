Καταγγελία 38χρονης στη Λάρισα για βιασμό και ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της, στον ανακριτή ο 25χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Ενδοοικογενειακή βία

Καταγγελία 38χρονης στη Λάρισα για βιασμό και ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της, στον ανακριτή ο 25χρονος

Ο 25χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και καθώς παραπέμφθηκε στον ανακριτή, παραμένει κρατούμενος για να απολογηθεί σήμερα το πρωί

Καταγγελία 38χρονης στη Λάρισα για βιασμό και ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της, στον ανακριτή ο 25χρονος
Στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί οδηγείται σήμερα το πρωί ένας 25χρονος στη Λάρισα μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του από την εισαγγελέα για το αδικήματα του βιασμού και της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελευθερία,  τον 25χρονο κατήγγειλε η 38χρονη σύντροφός του το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης 29 Οκτωβρίου στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της ΕΛ.ΑΣ., λέγοντας πως ενώ βρισκόταν στο σπίτι της, ο 25χρονος σύντροφός της -σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία- την απείλησε λεκτικά και στη συνέχεια της προκάλεσε σωματικές βλάβες χτυπώντας τη, με τα χέρια στο πρόσωπο και στο κεφάλι, ενώ την εξανάγκασε σε συνουσία παρά τη θέλησή της.

Μετά από την καταγγελία της 38χρονης, ο 25χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και καθώς παραπέμφθηκε στον ανακριτή, παραμένει κρατούμενος για να απολογηθεί σήμερα το πρωί.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλήματος Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ. παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ στο κινητό τηλέφωνο της 38χρονης εγκαταστάθηκε η εφαρμογή panic button.

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