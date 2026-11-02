Στο Φανάρι ο Ζελένσκι: Η στήριξη του Οικουμενικού Πατριάρχη και το μήνυμα για την ειρήνη στην Ουκρανία

Oι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές και η επιστροφή των χιλιάδων παιδιών που έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους





Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ουκρανία, με τον πόλεμο να συνεχίζεται, τις ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές να επιβαρύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αναζήτηση μιας βιώσιμης ειρηνευτικής λύσης να παραμένουν στο προσκήνιο.







Η σταθερή θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επανέλαβε ότι η Μητέρα Εκκλησία παραμένει στο πλευρό του δοκιμαζόμενου ουκρανικού λαού, προσευχόμενη για την επικράτηση της ειρήνης και της δικαιοσύνης.



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη να υποστηριχθούν οι πρωτοβουλίες, που αποσκοπούν στην ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης, αλλά και στο ανθρωπιστικό ζήτημα των χιλιάδων παιδιών της Ουκρανίας, που έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους και βρίσκονται μακριά από την πατρίδα τους.







Η ενημέρωση Ζελένσκι για τις διπλωματικές προσπάθειες Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη συνεπή δημόσια στάση του και τη διαρκή υποστήριξή του προς την Ουκρανία. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνάντηση, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε, ότι ενημέρωσε τον Παναγιώτατο για τις προσπάθειες που καταβάλλει η χώρα του σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους, προκειμένου να επιτευχθεί η ειρήνη, κάνοντας ειδική αναφορά και στις επαφές με την αμερικανική πλευρά.



Παράλληλα, παρουσίασε την κατάσταση, που επικρατεί στο εσωτερικό της χώρας, εστιάζοντας στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών, που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της καθημερινής ζωής. Οι επιθέσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία νοσοκομείων, τη θέρμανση κατοικιών, την υδροδότηση, τις μεταφορές και συνολικά την επιβίωση του άμαχου πληθυσμού.



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Η διπλωματική και ανθρωπιστική διάσταση της συνάντησης Η συνάντηση στο Φανάρι αναδεικνύει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε μια διεθνή κρίση με πολλαπλές πολιτικές, ανθρωπιστικές και εκκλησιαστικές διαστάσεις. Επισημαίνεται, ότι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία του για τις συνέπειες του πολέμου και την ανάγκη να αναζητηθεί μια ειρηνική διέξοδος.



Η θέση του Πατριαρχείου συνδέεται τόσο με την προστασία του ουκρανικού λαού, όσο και με τη γενικότερη επιδίωξη να διατηρηθούν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και διαλόγου. Η εκκλησιαστική διάσταση της ουκρανικής κρίσης παραμένει, άλλωστε, ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα για την Ορθοδοξία. Η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 2019 να χορηγήσει αυτοκεφαλία στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στις σχέσεις των Ορθόδοξων Εκκλησιών και προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της Μόσχας. Έκτοτε, το εκκλησιαστικό ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος πολιτικών και θρησκευτικών αντιπαραθέσεων.



Το μήνυμα για τα 35 χρόνια από την ενθρόνιση του Πατριάρχη Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Ουκρανός πρόεδρος συνεχάρη επίσης τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη συμπλήρωση 35 ετών από την ενθρόνισή του, η οποία εορτάζεται σήμερα, 2 Νοεμβρίου.



Την αταλάντευτη συμπαράσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τον ουκρανικό λαό επανέλαβε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαίος κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι , το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Φανάρι.Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ουκρανία, με τον πόλεμο να συνεχίζεται, τις ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές να επιβαρύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αναζήτηση μιας βιώσιμης ειρηνευτικής λύσης να παραμένουν στο προσκήνιο.Ο Ουκρανός πρόεδρος έγινε θερμά δεκτός από τον Παναγιώτατο και ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Πατριαρχικό Γραφείο, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα. Σημειώνεται, ότι πρόκειται για την πέμπτη επίσκεψη του Ζελένσκι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο από την ανάληψη των προεδρικών του καθηκόντων, ενώ η προηγούμενη είχε πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2026.Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επανέλαβε ότι η Μητέρα Εκκλησία παραμένει στο πλευρό του δοκιμαζόμενου ουκρανικού λαού, προσευχόμενη για την επικράτηση της ειρήνης και της δικαιοσύνης.Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη να υποστηριχθούν οι πρωτοβουλίες, που αποσκοπούν στην ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης, αλλά και στο ανθρωπιστικό ζήτημα των χιλιάδων παιδιών της Ουκρανίας, που έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους και βρίσκονται μακριά από την πατρίδα τους.Η επιστροφή των παιδιών και η επανένωσή τους με τους οικείους τους αποτελεί μία από τις πλέον επείγουσες ανθρωπιστικές προτεραιότητες του πολέμου. Η παρέμβαση του Παναγιώτατου εντάσσεται στη διαχρονική τοποθέτηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπέρ της ειρήνης, του διαλόγου και της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, με ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στις συνέπειες, που έχει ο πόλεμος στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη συνεπή δημόσια στάση του και τη διαρκή υποστήριξή του προς την Ουκρανία. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνάντηση, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε, ότι ενημέρωσε τον Παναγιώτατο για τις προσπάθειες που καταβάλλει η χώρα του σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους, προκειμένου να επιτευχθεί η ειρήνη, κάνοντας ειδική αναφορά και στις επαφές με την αμερικανική πλευρά.Παράλληλα, παρουσίασε την κατάσταση, που επικρατεί στο εσωτερικό της χώρας, εστιάζοντας στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών, που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της καθημερινής ζωής. Οι επιθέσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία νοσοκομείων, τη θέρμανση κατοικιών, την υδροδότηση, τις μεταφορές και συνολικά την επιβίωση του άμαχου πληθυσμού.Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε, επίσης, σε πρόσφατη ανθρωπιστική επιχείρηση στην πόλη Ολέσκι, στην προσωρινά κατεχόμενη περιοχή της Ουκρανίας, από την οποία, σύμφωνα με όσα ανέφερε, κατέστη δυνατή η διάσωση αμάχων. Χαρακτήρισε την επιχείρηση σημαντικό αποτέλεσμα και εξέφρασε την ελπίδα, ότι η διεθνής κοινότητα θα συνεχίσει να ασκεί πίεση προς τη Ρωσία, ώστε να διευρυνθούν αντίστοιχες κινήσεις αποκλιμάκωσης και να καταστεί δυνατή η προστασία περισσότερων ανθρώπων.Η συνάντηση στο Φανάρι αναδεικνύει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε μια διεθνή κρίση με πολλαπλές πολιτικές, ανθρωπιστικές και εκκλησιαστικές διαστάσεις. Επισημαίνεται, ότι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία του για τις συνέπειες του πολέμου και την ανάγκη να αναζητηθεί μια ειρηνική διέξοδος.Η θέση του Πατριαρχείου συνδέεται τόσο με την προστασία του ουκρανικού λαού, όσο και με τη γενικότερη επιδίωξη να διατηρηθούν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και διαλόγου. Η εκκλησιαστική διάσταση της ουκρανικής κρίσης παραμένει, άλλωστε, ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα για την Ορθοδοξία. Η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 2019 να χορηγήσει αυτοκεφαλία στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στις σχέσεις των Ορθόδοξων Εκκλησιών και προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της Μόσχας. Έκτοτε, το εκκλησιαστικό ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος πολιτικών και θρησκευτικών αντιπαραθέσεων.Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Ουκρανός πρόεδρος συνεχάρη επίσης τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη συμπλήρωση 35 ετών από την ενθρόνισή του, η οποία εορτάζεται σήμερα, 2 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται, ότι ο κ.κ. Βαρθολομαίος εξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης τον Οκτώβριο του 1991 και ενθρονίστηκε στις 2 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Κατά τη διάρκεια της μακράς πατριαρχικής του διακονίας, έχει αναπτύξει έντονη διεθνή παρουσία, με παρεμβάσεις σε ζητήματα διαθρησκειακού διαλόγου, θρησκευτικής ελευθερίας, περιβαλλοντικής προστασίας και ειρηνικής συνύπαρξης.



Στη συνάντηση παρέστησαν, από πλευράς Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Γέρων Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, ο Μητροπολίτης Άγκυρας Γρηγόριος και ο Τριτεύων Επιφάνιος, ουκρανικής καταγωγής. Τον πρόεδρο Ζελένσκι συνόδευε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα.



Μετά την ολοκλήρωση της κατ’ ιδίαν συνάντησης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης υποδέχθηκε τα υπόλοιπα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας στην Αίθουσα του Θρόνου, όπου τους προσέφερε την πατριαρχική ευλογία του.