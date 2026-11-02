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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονη που άφησε τον σκύλο της μόνο για μία ώρα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονη που άφησε τον σκύλο της μόνο για μία ώρα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο
Σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων
Μόνος του μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο παρέμεινε για περίπου μία ώρα σκύλος συντροφιάς στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την ανησυχία διερχόμενου πολίτη.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν ο πολίτης αντιλήφθηκε ότι το ζώο βρισκόταν χωρίς την παρουσία του κηδεμόνα του μέσα στο όχημα και ενημέρωσε τις αστυνομικές Αρχές.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθη η 40χρονη κηδεμόνας του σκύλου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων, ενώ, παράλληλα, της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν ο πολίτης αντιλήφθηκε ότι το ζώο βρισκόταν χωρίς την παρουσία του κηδεμόνα του μέσα στο όχημα και ενημέρωσε τις αστυνομικές Αρχές.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθη η 40χρονη κηδεμόνας του σκύλου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων, ενώ, παράλληλα, της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
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