Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονη που άφησε τον σκύλο της μόνο για μία ώρα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Σκύλος Αυτοκίνητο

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονη που άφησε τον σκύλο της μόνο για μία ώρα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονη που άφησε τον σκύλο της μόνο για μία ώρα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Μόνος του μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο παρέμεινε για περίπου μία ώρα σκύλος συντροφιάς στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την ανησυχία διερχόμενου πολίτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν ο πολίτης αντιλήφθηκε ότι το ζώο βρισκόταν χωρίς την παρουσία του κηδεμόνα του μέσα στο όχημα και ενημέρωσε τις αστυνομικές Αρχές.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθη η 40χρονη κηδεμόνας του σκύλου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων, ενώ, παράλληλα, της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης