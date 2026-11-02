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Θεσσαλονίκη: Έκλεψε σκύλο και απείλησε με καραμπίνα τον ιδιοκτήτη του, συνελήφθη 41χρονος
Θεσσαλονίκη: Έκλεψε σκύλο και απείλησε με καραμπίνα τον ιδιοκτήτη του, συνελήφθη 41χρονος
Στην κατοχή του συλληφθέντα εντοπίστηκε ένα μαχαίρι, ενώ κατασχέθηκε και μία καραμπίνα, την οποία κατείχε νόμιμα
Έναν μεγαλόσωμο ποιμενικό σκύλο καταγγέλθηκε ότι αφαίρεσε από αγροτεμάχιο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, άνδρας, 41 ετών, ο οποίος, στη συνέχεια, φέρεται ότι εξύβρισε τον 56χρονο ιδιοκτήτη του χώρου, απειλώντας τον με κυνηγετικό όπλο.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα μαχαίρι, ενώ κατασχέθηκε και μία καραμπίνα (επαναληπτική), την οποία κατείχε νόμιμα.
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, παράβαση του νόμου περί όπλων, απείθεια και εξύβριση.
*Φωτογραφία αρχείου
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα μαχαίρι, ενώ κατασχέθηκε και μία καραμπίνα (επαναληπτική), την οποία κατείχε νόμιμα.
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, παράβαση του νόμου περί όπλων, απείθεια και εξύβριση.
*Φωτογραφία αρχείου
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