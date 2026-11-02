Στο «Ιωνικό Κέντρο» το σκήνωμα του Αγίου Γεωργίου, σήμερα η επίσημη μετακομιδή

Η επίσημη μετακομιδή του άφθαρτου Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου από τον Ι.Ν. του Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας, όπου φυλασσόταν μέχρι σήμερα, στον νέο Ιερό Ναό που ανεγέρθηκε προς τιμήν του στο Ιωνικό Κέντρο, τελείται σήμερα το απόγευμα στις 17.00.Ακολούθως, θα τελεσθούν η Ακολουθία των Θυρανοιξίων και ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός.Την τέλεσή της διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, που τιμά και πανηγυρίζει τη σεπτή μνήμη του Πολιούχου και Προστάτη της, στη Νέα Ιωνία (Λεωφ. Ηρακλείου 141).*Φωτογραφία άρθρου: www.nif.gr