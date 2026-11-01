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Προσωρινά κλειστές οι έξοδοι του κόμβου Ηρακλείου στην Αττική Οδό
Προσωρινά κλειστές οι έξοδοι του κόμβου Ηρακλείου στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κύμης
Προσωρινά κλειστές είναι οι έξοδοι της Αττικής Οδού στον κόμβο Ηρακλείου (ρεύμα προς Αεροδρόμιο και Ελευσίνα) λόγω πορείας που πραγματοποιείται επί της Λεωφόρου Ηρακλείου.
Η πορεία πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από την ένοπλη επίθεση έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής το 2013.
Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κύμης.
Η πορεία πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από την ένοπλη επίθεση έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής το 2013.
Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κύμης.
Προσωρινά κλειστές οι έξοδοι του κόμβου Ηρακλείου (ρεύμα προς Αεροδρόμιο και Ελευσίνα) λόγω πορείας επί της Λ.Ηρακλείου.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 1, 2026
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