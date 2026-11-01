Συνελήφθη στην Παλλήνη 27χρονος μετά από καταδίωξη - Ήταν μεθυσμένος και έτρεχε με 150 χιλιόμετρα 

Στη σύλληψη ενός 27χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί της, έπειτα από καταδίωξη που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στην περιοχή της Παλλήνης.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 27χρονος εντοπίστηκε μέσω συσκευής radar να κινείται με ταχύτητα 150 χλμ./ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 90 χλμ./ώρα.Όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Κατά την πορεία του συγκρούστηκε με άλλο όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ τελικά ακινητοποιήθηκε σε δρόμο της Παλλήνης, όπου προσέκρουσε σε κράσπεδο.Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο 27χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.