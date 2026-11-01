Κλείνουν νωρίτερα πέντε σταθμοί του Μετρό από σήμερα έως την Πέμπτη, πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες

Από τις 21:40 θα κλείνουν οι σταθμοί Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή και Χαλάνδρι λόγω έργων - Τα τελευταία δρομολόγια, οι αλλαγές στη σύνδεση με το Αεροδρόμιο και η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25





Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από την Κυριακή 1η έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, πέντε σταθμοί της Γραμμής 3 θα κλείνουν καθημερινά στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη λήξη της κυκλοφορίας.



Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή και Χαλάνδρι.



Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι συρμοί θα κινούνται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο - Κατεχάκη και Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο, ενώ για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού θα λειτουργεί η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25, η οποία θα συνδέει την Κατεχάκη με τη Δουκίσσης Πλακεντίας, εξυπηρετώντας όλους τους σταθμούς που θα παραμένουν κλειστοί.



Τα τελευταία δρομολόγια πριν από το κλείσιμο των σταθμών Οι τελευταίοι συρμοί με κατεύθυνση τη Δουκίσσης Πλακεντίας θα αναχωρούν ως εξής:







- Από Σύνταγμα στις 21:30



- Από Εθνική Άμυνα στις 21:40



Κλείσιμο



- Από Νομισματοκοπείο στις 21:44



- Από Αγία Παρασκευή στις 21:46



- Από Χαλάνδρι στις 21:47



Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στη Γραμμή 3 του Μετρό , καθώς συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Κατεχάκη - Δουκίσσης Πλακεντίας.Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από την Κυριακή 1η έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, πέντε σταθμοί της Γραμμής 3 θα κλείνουν καθημερινά στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη λήξη της κυκλοφορίας.Πρόκειται για τους σταθμούςκαιΚατά τη διάρκεια των εργασιών, οι συρμοί θα κινούνται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο - Κατεχάκη και Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο, ενώ για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού θα λειτουργεί η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25, η οποία θα συνδέει την Κατεχάκη με τη Δουκίσσης Πλακεντίας, εξυπηρετώντας όλους τους σταθμούς που θα παραμένουν κλειστοί.Οι τελευταίοι συρμοί με κατεύθυνση τη Δουκίσσης Πλακεντίας θα αναχωρούν ως εξής:- Από Δημοτικό Θέατρο στις 21:06- Από Σύνταγμα στις 21:30- Από Εθνική Άμυνα στις 21:40- Από Χολαργό στις 21:42- Από Νομισματοκοπείο στις 21:44- Από Αγία Παρασκευή στις 21:46- Από Χαλάνδρι στις 21:47

- Αντίστοιχα, οι τελευταίοι συρμοί με κατεύθυνση το Δημοτικό Θέατρο θα αναχωρούν:



- Από Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:30



- Από Χαλάνδρι στις 21:31



- Από Αγία Παρασκευή στις 21:33



- Από Νομισματοκοπείο στις 21:35



- Από Χολαργό στις 21:36



- Από Εθνική Άμυνα στις 21:38



Τι αλλάζει στα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο Αλλαγές θα ισχύουν και στη σύνδεση του Μετρό με το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».



Ο τελευταίος συρμός από το Δημοτικό Θέατρο προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρεί στις 21:06, ενώ ο τελευταίος συρμός από το Αεροδρόμιο προς το Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.



Μετά τις 21:40, οι συρμοί προς το Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από τον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας, ενώ τα δρομολόγια από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν στον ίδιο σταθμό.



Αναλυτικά, οι αναχωρήσεις από τη Δουκίσσης Πλακεντίας προς το Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται στις 22:24, 23:00 και 23:36.



Από το Αεροδρόμιο προς τη Δουκίσσης Πλακεντίας οι συρμοί θα αναχωρούν στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.



Η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25 Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25 «Στ. Μετρό Κατεχάκη - Στ. Μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας».



Η γραμμή θα λειτουργεί από την Κυριακή έως και την Πέμπτη, από τις 21:40 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, καλύπτοντας το τμήμα που θα παραμένει εκτός λειτουργίας.



Στην κατεύθυνση από Κατεχάκη προς Δουκίσσης Πλακεντίας, τα λεωφορεία θα πραγματοποιούν στάσεις στα εξής σημεία:



- Σταθμός Κατεχάκη: Στον παράδρομο της λεωφόρου Μεσογείων, στην αφετηρία της γραμμής 402.



- Σταθμός Εθνική Άμυνα: Στην υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων.



- Σταθμός Χολαργός: Στη στάση «5η Χολαργού» επί της λεωφόρου Μεσογείων.



- Σταθμός Νομισματοκοπείο: Στην υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων.



- Σταθμός Αγία Παρασκευή: Στη στάση «Μετρό» επί της οδού Αγίας Παρασκευής.



- Σταθμός Χαλάνδρι: Στην υπάρχουσα στάση στον παράδρομο της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας.



- Σταθμός Δουκίσσης Πλακεντίας: Σε νέα στάση αποβίβασης στον δρόμο εισόδου προς το αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ.



Στην αντίθετη κατεύθυνση, από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Κατεχάκη, τα λεωφορεία θα εξυπηρετούν τις ακόλουθες στάσεις:



- Σταθμός Δουκίσσης Πλακεντίας: Νέα στάση επιβίβασης στον δρόμο εισόδου προς το αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ.



- Σταθμός Χαλάνδρι: Στη στάση «Στ. Μετρό Χαλάνδρι», επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας.



- Σταθμός Αγία Παρασκευή: Στην υπάρχουσα στάση επί της οδού Αγίας Παρασκευής.



- Σταθμός Νομισματοκοπείο: Στην υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων.



- Σταθμός Χολαργός: Στη στάση «5η Χολαργού» επί της λεωφόρου Μεσογείων.



- Σταθμός Εθνική Άμυνα: Στην υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων.



- Σταθμός Κατεχάκη: Στη στάση επί της λεωφόρου Μεσογείων, πάνω από την ανισόπεδη διασταύρωση Μεσογείων και Κατεχάκη.



Η ΣΤΑΣΥ επισημαίνει ότι οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης της υποδομής της Γραμμής 3.



«Κατανοούμε την αναστάτωση που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», τονίζεται στην ανακοίνωση.