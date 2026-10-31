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Γαύδος: Εντοπίστηκε λέμβος με 51 μετανάστες, επιχείρηση περισυλλογής από το Λιμενικό
Γαύδος: Εντοπίστηκε λέμβος με 51 μετανάστες, επιχείρηση περισυλλογής από το Λιμενικό
Το σκάφος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex, 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου - Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι του νησιού
Λέμβος με 51 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου, με τις λιμενικές Αρχές να προχωρούν στην περισυλλογή τους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της ευρωπαϊκής δύναμης Frontex και ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής των 51 αλλοδαπών επιβαινόντων από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Οι 51 μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου. Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της ευρωπαϊκής δύναμης Frontex και ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής των 51 αλλοδαπών επιβαινόντων από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Οι 51 μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου. Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
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