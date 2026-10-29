Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Πήλιο Κακοκαιρία Πλημμύρες Καταστροφές

Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ζημιές σε Πλατανιά, Μηλίνα, Χόρτο και Κατηγιώργη

Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πάνος Γαρουφαλιάς
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μια μέρα μετά την επέλαση της κακοκαιρίας στην περιοχή του Πηλίου, οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους.

Τρία χρόνια μετά τον Ντάνιελ φαίνεται πως πολλές από τις πρόχειρες αποκαταστάσεις που είχαν γίνει δεν άντεξαν, αλλά ακόμη και έργα που παραδόθηκαν πριν από μερικούς μήνες κατέρρευσαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η γέφυρα στον νέο δρόμο από τη Λύρη προς τον Κατηγιώργη η οποία κόπηκε από τα ορμητικά νερά.

Όσοι διαμένουν στον Πλατανιά που χθες (28/10) χτυπήθηκε σφόδρα από τα φαινόμενα ακόμη βγάζουν τα φερτά υλικά από τα καταστήματα τους και τα σπίτια τους. Παράλληλα όλος ο οικισμός είναι βουτηγμένος στις λάσπες. Ακόμη και μια ασφάλτινη δίοδος που κατασκευάστηκε μετά τον Ντάνιελ κατέρρευσε.

Τις πληγές τους μετρούν και στην Μηλίνα όπου τα δύο ρεύματα που κατεβαίνουν προς τον οικισμός προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε υποδομές και σε καταστήματα και σπίτια. Προβλήματα επίσης καταγράφονται και στο Χόρτο και τον Κατηγιώργη.

Χθες το βράδυ πλημμύρικα φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στην Αγριά του Βόλου καθώς κεντρικοί δρόμοι γέμισαν νερά.

Σήμερα, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, αναφερόμενος στο φαινόμενο τόνισε πως ήταν μια σημαντική καλοκαίρια που θύμιζε Ντάνιελ παρά το γεγονός ότι δεν ήταν ανάλογα τα ύψη βροχής. Μάλιστα ξεκαθάρισε πως για να θωρακιστεί η περιοχή θα πρέπει να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν τα έργα ορεινής υδρονομίας.


Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το Πήλιο: 

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Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι μετά την κακοκαιρία στο Πήλιο, κατέρρευσαν δρόμοι και γέφυρες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πάνος Γαρουφαλιάς
1 ΣΧΟΛΙΟ

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