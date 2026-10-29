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Είχε μετατρέψει δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ομόνοια σε ορμητήριο διακίνησης ναρκωτικών, συνελήφθη 49χρονος
Είχε μετατρέψει δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ομόνοια σε ορμητήριο διακίνησης ναρκωτικών, συνελήφθη 49χρονος
Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων ηρωίνη και κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη σε νάιλον συσκευασίες έτοιμα προς διακίνηση και αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα
Δωμάτιο ξενοδοχείου στην περιοχή της Ομόνοιας χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο για τη διακίνηση ναρκωτικών ένας 49χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας (26/10) από αστυνομικούς.
Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην Ομόνοια παρατήρησαν τον 49χρονο να κινείται πεζός και έκριναν ύποπτη τη συμπεριφορά του, με αποτέλεσμα να τον καλέσουν για έλεγχο. Ακολούθησε έρευνα τόσο στα προσωπικά του αντικείμενα όσο και στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε, κατά την οποία αποκαλύφθηκαν τα ευρήματα που οδήγησαν στη σύλληψή του.
Στην κατοχή του και στον χώρο όπου διέμενε εντοπίστηκαν συνολικά 96 γραμμάρια ηρωίνης και 35 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, χωρισμένα σε νάιλον συσκευασίες έτοιμες προς διακίνηση, καθώς και άλλες ναρκωτικές ουσίες.
Εκτός από την ηρωίνη και την κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:
- Μικροποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.
- Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
- Αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα.
- Πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην Ομόνοια παρατήρησαν τον 49χρονο να κινείται πεζός και έκριναν ύποπτη τη συμπεριφορά του, με αποτέλεσμα να τον καλέσουν για έλεγχο. Ακολούθησε έρευνα τόσο στα προσωπικά του αντικείμενα όσο και στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε, κατά την οποία αποκαλύφθηκαν τα ευρήματα που οδήγησαν στη σύλληψή του.
Στην κατοχή του και στον χώρο όπου διέμενε εντοπίστηκαν συνολικά 96 γραμμάρια ηρωίνης και 35 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, χωρισμένα σε νάιλον συσκευασίες έτοιμες προς διακίνηση, καθώς και άλλες ναρκωτικές ουσίες.
Εκτός από την ηρωίνη και την κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:
- Μικροποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.
- Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
- Αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα.
- Πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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