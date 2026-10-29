Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Πόσο υγιείς αισθάνονται οι νέοι; Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση της Ευρώπης
Πόσο υγιείς αισθάνονται οι νέοι; Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση της Ευρώπης
Στη δεύτερη θέση της ΕΕ η χώρα μας, πίσω από τη Ρουμανία, με ποσοστό αισθητά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Σχεδόν όλοι οι νέοι ηλικίας 16-29 ετών στην Ελλάδα αξιολογούν θετικά την υγεία τους, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025. Συγκεκριμένα, το 98,1% τη χαρακτηρίζει «καλή ή πολύ καλή», κατατάσσοντας τη χώρα μας στη δεύτερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Προηγείται, οριακά, η Ρουμανία με 98,2%, ενώ ακολουθεί η Κροατία με 95,9%. Το ελληνικό ποσοστό βρίσκεται 8,4 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 89,7%.
Ο δείκτης καταγράφει την προσωπική εκτίμηση των ερωτώμενων για τη γενική κατάσταση της υγείας τους. Όπως διευκρινίζει η Eurostat, είναι εξ ορισμού υποκειμενικός και καλύπτει διαφορετικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένων σωματικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων.
Σε 14 κράτη-μέλη, περισσότεροι από εννέα στους δέκα νέους έδωσαν θετική αξιολόγηση. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (74,4%), στην Ολλανδία (79,8%) και στη Φινλανδία (81,4%).
Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα συγκαταλέγεται, μαζί με τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία, στις χώρες όπου έως το 5% των νέων ανέφερε κάποια μακροχρόνια ασθένεια ή πρόβλημα υγείας. Στην ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 17,2%, με υψηλότερη συχνότητα στις νέες γυναίκες (19,6%) από ό,τι στους άνδρες (15%).
Οι νέοι άνδρες αξιολόγησαν θετικότερα την κατάστασή τους από τις συνομήλικές τους: τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 90,9% και 88,4%. Για το σύνολο του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω, η σχετική αποτίμηση ήταν αισθητά χαμηλότερη, στο 67,9%.
Στην Ελλάδα, η απόσταση μεταξύ της υψηλότερης και της χαμηλότερης εισοδηματικής κατηγορίας ήταν 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι 8,1 στην ΕΕ. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αποκλίσεις καταγράφηκαν στη Φινλανδία (23,4 μονάδες), στη Δανία (17,7) και στην Εσθονία (15).
Προηγείται, οριακά, η Ρουμανία με 98,2%, ενώ ακολουθεί η Κροατία με 95,9%. Το ελληνικό ποσοστό βρίσκεται 8,4 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 89,7%.
Ο δείκτης καταγράφει την προσωπική εκτίμηση των ερωτώμενων για τη γενική κατάσταση της υγείας τους. Όπως διευκρινίζει η Eurostat, είναι εξ ορισμού υποκειμενικός και καλύπτει διαφορετικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένων σωματικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων.
Σε 14 κράτη-μέλη, περισσότεροι από εννέα στους δέκα νέους έδωσαν θετική αξιολόγηση. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (74,4%), στην Ολλανδία (79,8%) και στη Φινλανδία (81,4%).
Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα συγκαταλέγεται, μαζί με τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία, στις χώρες όπου έως το 5% των νέων ανέφερε κάποια μακροχρόνια ασθένεια ή πρόβλημα υγείας. Στην ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 17,2%, με υψηλότερη συχνότητα στις νέες γυναίκες (19,6%) από ό,τι στους άνδρες (15%).
Η ευρωπαϊκή εικόνα και οι διαφορές ανά φύλοΣτην ΕΕ, το ποσοστό των νέων που δηλώνουν «καλή ή πολύ καλή υγεία» παραμένει σχετικά σταθερό, αν και υποχώρησε από 91,1% το 2021, σε 89,7% το 2025.
Οι νέοι άνδρες αξιολόγησαν θετικότερα την κατάστασή τους από τις συνομήλικές τους: τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 90,9% και 88,4%. Για το σύνολο του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω, η σχετική αποτίμηση ήταν αισθητά χαμηλότερη, στο 67,9%.
Η απόσταση ανάμεσα στα χαμηλά και τα υψηλά εισοδήματαΕπίσης, τα στοιχεία αναδεικνύουν διαφορές ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του σπιτιού. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 85,6% των νέων στη χαμηλότερη εισοδηματική κατηγορία χαρακτήρισε την υγεία του «καλή ή πολύ καλή», έναντι 93,7% στην υψηλότερη.
Στην Ελλάδα, η απόσταση μεταξύ της υψηλότερης και της χαμηλότερης εισοδηματικής κατηγορίας ήταν 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι 8,1 στην ΕΕ. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αποκλίσεις καταγράφηκαν στη Φινλανδία (23,4 μονάδες), στη Δανία (17,7) και στην Εσθονία (15).
Πηγή: ygeiamou
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα