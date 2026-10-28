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Δούκας για την Κυψέλη: Προέχει να αποτυπωθούν οι ζημιές – Θα εισηγηθώ να ανοίξει η Γκράβα, βίντεο
Δούκας για την Κυψέλη: Προέχει να αποτυπωθούν οι ζημιές – Θα εισηγηθώ να ανοίξει η Γκράβα, βίντεο
Ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι οι πρώτες πραγματογνωμοσύνες δείχνουν προβλήματα από τα έργα του μετρό, τι λέει για τις απαλλοτριώσεις – Για το σχολικό συγκρότημα λέει ότι δεν εντοπίστηκε οσμή αερίου
Στο ζήτημα της Κυψέλης και του μετρό, αλλά και σε αυτό της Γκράβας αναφέρθηκε εκτενώς σε συνέντευξη του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
Μιλώντας στο Action24 και σε ερώτημα για τις πολυκατοικίες που επηρεάζονται από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη, ο δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε τη θέση του ότι «όσο διενεργούνται οι έρευνες να υπάρχει δυνατότητα για όσους δεν αισθάνονται ασφαλείς να καλύπτεται η διαμονή σε κάποιο άλλο σημείο διότι υπάρχουν έλεγχοι τρωτότητας, τα αποτελέσματα των οποίων δεν είναι καλά. Δηλαδή, για κάποιες πολυκατοικίες, ειδικά στο σημείο που είναι ο μετροπόντικας, είναι κιτρινισμένες και νομίζω και μία που είναι κόκκινη».
Σχετικά με την καταγραφή των ζημιών είπε ότι έχουν γίνει οι πρώτες πραγματογνωμοσύνες, «οι οποίες δείχνουν προβλήματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ανοίξει όλα τα σπίτια και τρεις μηχανικοί από το Τεχνικό Επιμελητήριο, από την Ελληνικό Μετρό και από τους κατοίκους, κάνουν αναλυτικές πραγματογνωμοσύνες, μετράνε, βάζουν και μετρητικά συστήματα για να αποτυπώσουν ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος, με σκοπό να υπάρχουν δίκαιες αποκαταστάσεις».
Πάντως, συνέχισε ο κ. Δούκας «μέχρι στιγμής έχουμε διάμεσα αποτελέσματα, έχουν καθυστερήσει, αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ θέλω να τα λέω τα πράγματα όπως έχουνε και τα ενδιάμεσα αποτελέσματα δείχνουν πολυκατοικίες οι οποίες έχουν προβλήματα. Τι προβλήματα; Δεν είναι μόνο απλές ρηγματώσεις, υπάρχουν πολυκατοικίες οι οποίες, οι καθιζήσεις είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερες από ό,τι προβλέπει η Ελληνικό Μετρό, από ό,τι θα έπρεπε να έχει συμβεί».
Πρόσθεσε ότι, κατά τη γνώμη του, θα υπάρχουν και απαλλοτριώσεις «και νομίζω ότι η Ελληνικό Μετρό περιμένει να δει και πόσο όλα αυτά θα εξελιχθούν σε συνέχεια».
Εξήγησε ακόμη ότι «υπάρχουν κτήρια τα οποία στον έλεγχο τρωτότητας που έγινε είναι κόκκινα. Δεν είναι όπως στον σεισμό. Σημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στον φέροντα οργανισμό και χρειάζονται στατικές ενισχύσεις».
Επανερχόμενος στην πιθανότητα απαλλοτριώσεων, ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι «προέχει αυτή τη στιγμή να κλείσει σωστά η αποτύπωση, να γίνουν στατικές ενισχύσεις και για εμένα, δεν είμαι όμως εξειδικευμένος μηχανικός, θα πρέπει ειδικά άμα ξεκινήσει ο μετροπόντικας να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από την περιοχή που θα γίνεται η διαδικασία. Θυμίζω, επίσης, ότι μας είχε πει η Ελληνικό Μετρό ότι το πόρισμα για το πώς θα ξανά ξεκινήσει με ασφάλεια ο μετροπόντικας θα έρθει μέσα Σεπτεμβρίου, καταλαβαίνω ότι υπάρχει τρίτος εμπειρογνώμονας, ο οποίος έχει αναλάβει πολύ δύσκολα έργα και έχει αναλάβει να μας πει το πόρισμά του για το πώς θα προχωρήσει με ασφάλεια η επανεκκίνηση».
Πρόσθεσε ότι τρεις μετρήσεις με ειδικά μηχανήματα δεν έδειξαν κάποια οσμή στην ευρύτερη περιοχή και δεν υπάρχει οσμή αερίου. Αύριο Πέμπτη (29/10) θα γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με την προοπτική να ανοίξει την επόμενη εβδομάδα η Γκράβα. «Εκεί θα ενημερώσω ότι έχουμε τρεις πραγματογνωμοσύνες που δείχνουν ότι δεν υπάρχει διαρροή και έχουμε και τρεις μετρήσεις που θα λένε ότι δεν υπάρχει οσμή».
Το Τεχνικό Επιμελητήριο, είπε ακόμη, «λέει ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή. Δεν υπήρχε καμία διαρροή στο σχολείο και πέρασε τα τεστ στεγανότητας».
Μιλώντας στο Action24 και σε ερώτημα για τις πολυκατοικίες που επηρεάζονται από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη, ο δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε τη θέση του ότι «όσο διενεργούνται οι έρευνες να υπάρχει δυνατότητα για όσους δεν αισθάνονται ασφαλείς να καλύπτεται η διαμονή σε κάποιο άλλο σημείο διότι υπάρχουν έλεγχοι τρωτότητας, τα αποτελέσματα των οποίων δεν είναι καλά. Δηλαδή, για κάποιες πολυκατοικίες, ειδικά στο σημείο που είναι ο μετροπόντικας, είναι κιτρινισμένες και νομίζω και μία που είναι κόκκινη».
Σχετικά με την καταγραφή των ζημιών είπε ότι έχουν γίνει οι πρώτες πραγματογνωμοσύνες, «οι οποίες δείχνουν προβλήματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ανοίξει όλα τα σπίτια και τρεις μηχανικοί από το Τεχνικό Επιμελητήριο, από την Ελληνικό Μετρό και από τους κατοίκους, κάνουν αναλυτικές πραγματογνωμοσύνες, μετράνε, βάζουν και μετρητικά συστήματα για να αποτυπώσουν ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος, με σκοπό να υπάρχουν δίκαιες αποκαταστάσεις».
Πάντως, συνέχισε ο κ. Δούκας «μέχρι στιγμής έχουμε διάμεσα αποτελέσματα, έχουν καθυστερήσει, αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ θέλω να τα λέω τα πράγματα όπως έχουνε και τα ενδιάμεσα αποτελέσματα δείχνουν πολυκατοικίες οι οποίες έχουν προβλήματα. Τι προβλήματα; Δεν είναι μόνο απλές ρηγματώσεις, υπάρχουν πολυκατοικίες οι οποίες, οι καθιζήσεις είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερες από ό,τι προβλέπει η Ελληνικό Μετρό, από ό,τι θα έπρεπε να έχει συμβεί».
Πρόσθεσε ότι, κατά τη γνώμη του, θα υπάρχουν και απαλλοτριώσεις «και νομίζω ότι η Ελληνικό Μετρό περιμένει να δει και πόσο όλα αυτά θα εξελιχθούν σε συνέχεια».
Εξήγησε ακόμη ότι «υπάρχουν κτήρια τα οποία στον έλεγχο τρωτότητας που έγινε είναι κόκκινα. Δεν είναι όπως στον σεισμό. Σημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στον φέροντα οργανισμό και χρειάζονται στατικές ενισχύσεις».
Επανερχόμενος στην πιθανότητα απαλλοτριώσεων, ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι «προέχει αυτή τη στιγμή να κλείσει σωστά η αποτύπωση, να γίνουν στατικές ενισχύσεις και για εμένα, δεν είμαι όμως εξειδικευμένος μηχανικός, θα πρέπει ειδικά άμα ξεκινήσει ο μετροπόντικας να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από την περιοχή που θα γίνεται η διαδικασία. Θυμίζω, επίσης, ότι μας είχε πει η Ελληνικό Μετρό ότι το πόρισμα για το πώς θα ξανά ξεκινήσει με ασφάλεια ο μετροπόντικας θα έρθει μέσα Σεπτεμβρίου, καταλαβαίνω ότι υπάρχει τρίτος εμπειρογνώμονας, ο οποίος έχει αναλάβει πολύ δύσκολα έργα και έχει αναλάβει να μας πει το πόρισμά του για το πώς θα προχωρήσει με ασφάλεια η επανεκκίνηση».
Γκράβα: Τρεις μετρήσεις δείχνουν ότι δεν υπάρχει οσμήΓια το ζήτημα της Γκράβας και της ανεξήγητης οσμής, ενώ τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι πρόκειται για ένα πολύ παλιό κτιριακό συγκρότημα, άνω των 50 ετών. «Το 50% των σχολείων στην Αθήνα έχουν ηλικία πάνω από 50 χρόνια, υπάρχουν μάλιστα και σχολεία που έχουν 100 χρόνια ζωής. Θέλουμε, άρα, πολύ μεγάλες δράσεις συνολικά. Και στη Γκράβα γίνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μετά από πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20 χρόνια, έργα 8 εκατομμυρίων ευρώ για ενεργειακές αναβαθμίσεις στη Γκράβα, αλλάζουμε, δηλαδή, κουφώματα, βάζουμε υαλοπίνακες, μονώσεις οροφής και πρόσοψης, και αυτά τα έργα θα ολοκληρωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα».
Πρόσθεσε ότι τρεις μετρήσεις με ειδικά μηχανήματα δεν έδειξαν κάποια οσμή στην ευρύτερη περιοχή και δεν υπάρχει οσμή αερίου. Αύριο Πέμπτη (29/10) θα γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με την προοπτική να ανοίξει την επόμενη εβδομάδα η Γκράβα. «Εκεί θα ενημερώσω ότι έχουμε τρεις πραγματογνωμοσύνες που δείχνουν ότι δεν υπάρχει διαρροή και έχουμε και τρεις μετρήσεις που θα λένε ότι δεν υπάρχει οσμή».
Το Τεχνικό Επιμελητήριο, είπε ακόμη, «λέει ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή. Δεν υπήρχε καμία διαρροή στο σχολείο και πέρασε τα τεστ στεγανότητας».
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