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Λύτρας για το σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ο Κορομηλάς αρνείται κάθε ανάμιξη, δικαιολόγησε τα χρήματα που βρέθηκαν
Λύτρας για το σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ο Κορομηλάς αρνείται κάθε ανάμιξη, δικαιολόγησε τα χρήματα που βρέθηκαν
Ο δικηγόρος του διαιτητή Ηλία Κορομηλά υποστήριξε ότι τα χρήματα που βρέθηκαν έχουν δικαιολογηθεί, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο εντολέας του θα δικαιωθεί
Για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ και τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί μίλησε ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας, ο οποίος εκπροσωπεί τον διαιτητή Ηλία Κορομηλά, που κατέθεσε στον ανακριτή.
Ο κ. Λύτρας υποστήριξε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει μόνο δύο καταθέσεις, στις οποίες, όσον αφορά τον εντολέα του, αναφέρεται απλώς ότι γνώριζε όσα συνέβαιναν στον χώρο της διαιτησίας.
«Είναι η πρώτη φορά που βλέπω μία δικογραφία με δύο καταθέσεις. Μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δύο καταθέσεις, δύο ανθρώπων, οι οποίοι, τουλάχιστον για τον δικό μου, τον εντολέα αναφέρουν απλά κάποια πράγματα, ότι γνώριζε τι συνέβαινε στον χώρο της διαιτησίας», ανέφερε.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο Ηλίας Κορομηλάς αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε στημένο αγώνα, τονίζοντας ότι «δεν έχει καμία απολύτως σχέση».
Αναφερόμενος στα χρήματα που βρέθηκαν, ο δικηγόρος σημείωσε ότι ο εντολέας του έδωσε εξηγήσεις για την προέλευσή τους, ενώ κατέθεσε και ο λογιστής του. «Τα χρήματα τα οποία βρέθηκαν, τα δικαιολόγησε, μάλιστα ήρθε και κατέθεσε ο λογιστής του από πού είναι αυτά τα χρήματα. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει θέμα σε σχέση με τα χρήματα τα οποία βρέθηκαν», δήλωσε.
Ο Απόστολος Λύτρας στάθηκε επίσης στην καριέρα του Ηλία Κορομηλά ως διεθνούς διαιτητή, υποστηρίζοντας ότι δεν θα διακινδύνευε την επαγγελματική και οικογενειακή του ζωή για να εμπλακεί σε στημένους αγώνες.
«Ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο διαιτητή, έναν διεθνή διαιτητή, τον φώναζαν από την Ισπανία να παίξει τα ντέρμπι Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Έχει παίξει το NBA. Είναι ποτέ δυνατόν να ρίσκαρε την καριέρα του, την οικογένειά του, για πράγματα ανούσια, για ομάδες πραγματικά, οι οποίες καν δεν υπάρχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εξέλιξη της υπόθεσης θα δικαιώσει τον εντολέα του.
«Δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να τον κατηγορήσει τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα τον δικαιώσει», κατέληξε.
Ο κ. Λύτρας υποστήριξε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει μόνο δύο καταθέσεις, στις οποίες, όσον αφορά τον εντολέα του, αναφέρεται απλώς ότι γνώριζε όσα συνέβαιναν στον χώρο της διαιτησίας.
«Είναι η πρώτη φορά που βλέπω μία δικογραφία με δύο καταθέσεις. Μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δύο καταθέσεις, δύο ανθρώπων, οι οποίοι, τουλάχιστον για τον δικό μου, τον εντολέα αναφέρουν απλά κάποια πράγματα, ότι γνώριζε τι συνέβαινε στον χώρο της διαιτησίας», ανέφερε.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο Ηλίας Κορομηλάς αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε στημένο αγώνα, τονίζοντας ότι «δεν έχει καμία απολύτως σχέση».
Αναφερόμενος στα χρήματα που βρέθηκαν, ο δικηγόρος σημείωσε ότι ο εντολέας του έδωσε εξηγήσεις για την προέλευσή τους, ενώ κατέθεσε και ο λογιστής του. «Τα χρήματα τα οποία βρέθηκαν, τα δικαιολόγησε, μάλιστα ήρθε και κατέθεσε ο λογιστής του από πού είναι αυτά τα χρήματα. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει θέμα σε σχέση με τα χρήματα τα οποία βρέθηκαν», δήλωσε.
Ο Απόστολος Λύτρας στάθηκε επίσης στην καριέρα του Ηλία Κορομηλά ως διεθνούς διαιτητή, υποστηρίζοντας ότι δεν θα διακινδύνευε την επαγγελματική και οικογενειακή του ζωή για να εμπλακεί σε στημένους αγώνες.
«Ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο διαιτητή, έναν διεθνή διαιτητή, τον φώναζαν από την Ισπανία να παίξει τα ντέρμπι Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Έχει παίξει το NBA. Είναι ποτέ δυνατόν να ρίσκαρε την καριέρα του, την οικογένειά του, για πράγματα ανούσια, για ομάδες πραγματικά, οι οποίες καν δεν υπάρχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εξέλιξη της υπόθεσης θα δικαιώσει τον εντολέα του.
«Δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να τον κατηγορήσει τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα τον δικαιώσει», κατέληξε.
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