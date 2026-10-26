Πέθανε στα 63 της η δημοσιογράφος Λίλιαν Παπακώστα
ΕΛΛΑΔΑ
Λίλιαν Παπακώστα Πέθανε ΕΣΗΕΑ

Πέθανε στα 63 της η δημοσιογράφος Λίλιαν Παπακώστα

«Υπήρξε μια συνεργάσιμη, υπεύθυνη και ευσυνείδητη συνάδελφος που δυστυχώς έφυγε πρόωρα από τη ζωή», γράφει η ΕΣΗΕΑ στην ανακοίνωσή της

Πέθανε στα 63 της η δημοσιογράφος Λίλιαν Παπακώστα
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Πέθανε σε ηλικία 63 ετών η δημοσιογράφος Λίλιαν Παπακώστα σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ.

Την απώλειά της ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τον πρόωρο χαμό της συναδέλφου τους και απευθύνοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της.

Ανακοίνωση ΕΣΗΕΑ:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με ιδιαίτερη θλίψη ανακοινώνει την απώλεια της συναδέλφου Ευαγγελίας (Λίλιαν) Παπακώστα, η οποία πέθανε χθες Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, σε ηλικία 63 ετών.

Η Λίλιαν Παπακώστα γεννήθηκε το 1963 στο Βόλο, ενώ, μετά τις γυμνασιακές της σπουδές φοίτησε στα Τ.Ε.Ι. της Αθήνας.

Τη δημοσιογραφική της διαδρομή ξεκίνησε πολύ νωρίς, το 1982, στην εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» ενώ το 1983 πηγαίνει στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ».

Από το 1984 εργάζεται ως συντάκτης ύλης στην εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», έως και το κλείσιμό της το 2010.

Η Λίλιαν Παπακώστα υπήρξε μια συνεργάσιμη, υπεύθυνη και ευσυνείδητη συνάδελφος που δυστυχώς έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως συλλυπείται τους οικείους της και την αποχαιρετά με λύπη.

Κλείσιμο
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη συνάδελφο θα δοθεί την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, στις 16:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας».
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