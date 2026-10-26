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Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Το επίκεντρο εντοπίζεται 21 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά του Γουδουρά με εστιακό βάθος 9,1 χλμ
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (26/10) στην Κρήτη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 21 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου με εστιακό βάθος 9,1 χλμ.
Δείτε στον χάρτη το επίκεντρο του σεισμού:
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 21 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου με εστιακό βάθος 9,1 χλμ.
Δείτε στον χάρτη το επίκεντρο του σεισμού:
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