Σε Red Code έως τις 29 Οκτωβρίου η Ρόδος, σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω κακοκαιρίας
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Κακοκαιρία

Σε Red Code έως τις 29 Οκτωβρίου η Ρόδος, σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω κακοκαιρίας

Λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων

Σε Red Code έως τις 29 Οκτωβρίου η Ρόδος, σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω κακοκαιρίας
Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθεται η Ρόδος, όπως και το σύνολο των Δωδεκανήσων, από σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Ρόδου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ προβλέπει για τα Δωδεκάνησα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου καλεί κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στα σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί νερά, ενώ ζητείται να τηρούνται οι αποκλεισμοί δρόμων και οι υποδείξεις των υπηρεσιών.

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Λέσβος

Ο επίλογος του φετινού Plastic Free Greece γράφτηκε δυναμικά το τριήμερο 23 - 25 Σεπτεμβρίου με τέσσερις καθαρισμούς στο 3ο μεγαλύτερο νησί της χώρας, που το ανακούφισαν σημαντική από την ανθρωπογενή ρύπανση. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης