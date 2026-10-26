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Δοκιμαστική πτήση της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς» σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Δοκιμαστική πτήση της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς» σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Η πτήση εντάσσεται στο πλαίσιο των δοκιμών της στρατιωτικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Δοκιμαστική πτήση της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς» πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, η πτήση εντάσσεται στο πλαίσιο των δοκιμών της στρατιωτικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, η πτήση εντάσσεται στο πλαίσιο των δοκιμών της στρατιωτικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
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