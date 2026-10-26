Πτώση δέντρου στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται σήμερα, Δευτέρα (26/10), στηλόγω πτώσης δέντρου στο οδόστρωμα.Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία στο ύψος της οδού Ναυάρχου Νοταρά, στο ρεύμα προς την οδό Πατησίων.