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Πτώση δέντρου στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων
Πτώση δέντρου στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων
Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία στο ύψος της οδού Ναυάρχου Νοταρά, στο ρεύμα προς την οδό Πατησίων
Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται σήμερα, Δευτέρα (26/10), στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, λόγω πτώσης δέντρου στο οδόστρωμα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία στο ύψος της οδού Ναυάρχου Νοταρά, στο ρεύμα προς την οδό Πατησίων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία στο ύψος της οδού Ναυάρχου Νοταρά, στο ρεύμα προς την οδό Πατησίων.
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