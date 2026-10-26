Τροχαίο στον Κηφισό: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή στο ύψος των ΚΤΕΛ, δυσχέρεια στην κυκλοφορία
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Τροχαίο Αυτοκίνητο Μηχανή Κηφισός

Τροχαίο στον Κηφισό: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή στο ύψος των ΚΤΕΛ, δυσχέρεια στην κυκλοφορία

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Λαμία λόγω του τροχαίου ατυχήματος

Τροχαίο στον Κηφισό: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή στο ύψος των ΚΤΕΛ, δυσχέρεια στην κυκλοφορία
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (26/10) το μεσημέρι στον Κηφισό, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος των ΚΤΕΛ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί.

Εξαιτίας της σύγκρουσης παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο, με τους οδηγούς που κινούνται προς Λαμία να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις.

Δείτε εδώ live την κίνηση στους δρόμους

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.

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