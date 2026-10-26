Ρόδος: Συνελήφθη 36χρονος έπειτα από καταγγελία της συντρόφου του για βιασμό
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Ρόδος: Συνελήφθη 36χρονος έπειτα από καταγγελία της συντρόφου του για βιασμό

Η 33χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας τη βίασε στον χώρο όπου διέμεναν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο νησί

Ρόδος: Συνελήφθη 36χρονος έπειτα από καταγγελία της συντρόφου του για βιασμό
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Ένας 36χρονος Νορβηγός συνελήφθη στη Ρόδο, έπειτα από καταγγελία της 33χρονης συντρόφου του ότι τη βίασε στον χώρο όπου διέμεναν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο νησί.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου, ενώ εκείνη έκανε μπάνιο. Όπως ανέφερε στις αστυνομικές Αρχές, ο 36χρονος την πλησίασε και προέβη σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου συνέλαβαν τον 36χρονο, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό.

Ο 36χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή.
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