Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών αποδοκιμάζει το άρθρο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για «Φλέβα διαφθοράς στη Δικαιοσύνη»
ΕΛΛΑΔΑ
Ένωση Διοικητικών Δικαστών Άρειος Πάγος

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών αποδοκιμάζει το άρθρο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για «Φλέβα διαφθοράς στη Δικαιοσύνη»

Ανάλογες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει τις προηγούμενες μέρες και άλλες δικαστικές Ενώσεις

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών αποδοκιμάζει το άρθρο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για «Φλέβα διαφθοράς στη Δικαιοσύνη»
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών αποδοκιμάζει έντονα άρθρο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που δημοσιεύθηκε στον Τύπο υπό των τίτλο «Φλέβα διαφθοράς στη Δικαιοσύνη».

Όπως επισημαίνει η ΕΔΔ στο επίμαχο άρθρο «αποδίδονται υπόνοιες διαφθοράς σε δικαστικούς λειτουργούς για την κρίση τους σε εκκρεμή ποινική υπόθεση, την οποία χειρίστηκε και ο ίδιος».

Ακόμη, η ΕΔΔ αναφέρει: «Η δικαστική ανεξαρτησία προστατεύεται έναντι κάθε παρέμβασης, ακόμη και από το εσωτερικό της Δικαιοσύνης. Κανένας δικαστής δεν οφείλει να προσαρμόζει την κρίση του στις απόψεις ανωτέρων του ή να διακινδυνεύει τη δημόσια ηθική απαξίωσή του επειδή διαφωνεί μαζί τους. Οι δημόσιες αιτιάσεις περί διαφθοράς, έξω από τις προβλεπόμενες πειθαρχικές και ελεγκτικές διαδικασίες, επιτρέπουν την εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης και τη μετατροπή της σε πεδίο αντιπαραθέσεων άσχετων προς τη δικαιοδοτική αποστολή της, αποπροσανατολίζοντας από τα πραγματικά προβλήματα της Δικαιοσύνης».

Ανάλογες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει τις προηγούμενες μέρες και άλλες δικαστικές Ενώσεις.
Παναγιώτης Τσιμπούκης
5 ΣΧΟΛΙΑ

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