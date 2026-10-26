Άρπαξε 6.000 ευρώ από ιδιοκτήτη επιχείρησης στο Αλιβέρι και έγινε καπνός, συνελήφθη στην Ερέτρια
ΕΛΛΑΔΑ
Αλιβέρι Εύβοια Ερέτρια Σύλληψη

Άρπαξε 6.000 ευρώ από ιδιοκτήτη επιχείρησης στο Αλιβέρι και έγινε καπνός, συνελήφθη στην Ερέτρια

Ο άνδρας τράπηκε σε φυγή μετά τη ληστεία, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα από αστυνομικούς – Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Χαλκίδας

Άρπαξε 6.000 ευρώ από ιδιοκτήτη επιχείρησης στο Αλιβέρι και έγινε καπνός, συνελήφθη στην Ερέτρια
Στη σύλληψη ενός άνδρα που κατηγορείται ότι λήστεψε ιδιοκτήτη επιχείρησης σε περιοχή του Αλιβερίου Ευβοίας, αποσπώντας του το ποσό των 6.000 ευρώ υπό την απειλή βίας, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (24/10), με τον δράστη να διαφεύγει αμέσως μετά τη ληστεία.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν λίγες ώρες αργότερα στην Ερέτρια και να του περάσουν χειροπέδες.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Από αστυνομικούς της Δ΄ ΟΠΚΕ του Αστυνομικού Τμήματος Αλιβερίου, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ερέτριας, συνελήφθη προχθές (24-10-2026) απογευματινές ώρες στην Ερέτρια, ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, ο συλληφθείς μετέβη προχθές το μεσημέρι σε επιχείρηση ημεδαπού, την οποία διατηρεί σε περιοχή του Αλιβερίου Ευβοίας, όπου, με την άσκηση λεκτικής βίας – απειλής, του αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των (6.000) ευρώ και τράπηκε σε φυγή.

Την προανάκριση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Αλιβερίου, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας».

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