Σε συνθήκες μάχης η μετεκπαίδευση εφέδρων: Drones, πρώτες βοήθειες και ασκήσεις ετοιμότητας
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Σε συνθήκες μάχης η μετεκπαίδευση εφέδρων: Drones, πρώτες βοήθειες και ασκήσεις ετοιμότητας

Μετεκπαίδευση εφέδρων σε Αυλώνα, Λιτόχωρο και Ρεντίνα από τις 19 έως τις 24 Οκτωβρίου, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας

Σε συνθήκες μάχης η μετεκπαίδευση εφέδρων: Drones, πρώτες βοήθειες και ασκήσεις ετοιμότητας
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Στο πλαίσιο της «Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας», πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 24 Οκτωβρίου 2026 μετεκπαίδευση εφέδρων οπλιτών στο 1ο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφέδρων (1ο ΚΕΜΕΦ) στον Αυλώνα, στο 2ο ΚΕΜΕΦ στο Λιτόχωρο Πιερίας και στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) στη Ρεντίνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), η εκπαίδευση περιλάμβανε πρώτες βοήθειες στο πεδίο της μάχης (TCCC), χρήση και αντιμετώπιση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροχημάτων (drones), καθώς και εξάσκηση σε εξομοιωτές βολής.



Στόχος της μετεκπαίδευσης ήταν η εξοικείωση των εφέδρων με ρεαλιστικά επιχειρησιακά σενάρια και η ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, στους συμμετέχοντες απονεμήθηκε το διακριτικό σήμα του «Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου».

Σε συνθήκες μάχης η μετεκπαίδευση εφέδρων: Drones, πρώτες βοήθειες και ασκήσεις ετοιμότητας
Σε συνθήκες μάχης η μετεκπαίδευση εφέδρων: Drones, πρώτες βοήθειες και ασκήσεις ετοιμότητας
5 ΣΧΟΛΙΑ

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