Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens δικαίωσε κάθε προσδοκία – Οι στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες στους fans
Το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens δικαίωσε κάθε προσδοκία – Οι στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες στους fans
Πριν από το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens, υπήρχαν προσδοκίες
Μετά το event, υπήρχαν μόνο χαμόγελα. Κάθε fan που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, περίμενε να ζήσει τη δική του ξεχωριστή στιγμή. Και όταν οι πύλες άνοιξαν, οι προσδοκίες έγιναν πραγματικότητα.
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