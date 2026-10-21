Θεσσαλονίκη: Πάνω από 3.500 τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων απορρίφθηκαν παράνομα στον Δήμο Δέλτα – Τρεις συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Απόβλητα Ρύπανση Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 3.500 τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων απορρίφθηκαν παράνομα στον Δήμο Δέλτα – Τρεις συλλήψεις

Δύο οδηγοί φορτηγών και ένας χειριστής μηχανήματος συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω – Δικογραφία σε βάρος οκτώ ατόμων για την υπόθεση περιβαλλοντικής ρύπανσης

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 3.500 τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων απορρίφθηκαν παράνομα στον Δήμο Δέλτα – Τρεις συλλήψεις
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Σοβαρή υπόθεση παράνομης απόρριψης επικίνδυνων αποβλήτων σε αγροτική έκταση του Δήμου Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη, αποκάλυψαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από ελέγχους και διερεύνηση καταγγελιών για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις Έλληνες, ηλικίας 24, 49 και 65 ετών, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος συνολικά οκτώ ατόμων.

Ειδικότερα, το πρωί της Τρίτης (20 Οκτωβρίου), αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας εντόπισαν τον 24χρονο και τον 49χρονο να απορρίπτουν επικίνδυνα απόβλητα χημικών ουσιών από δύο φορτηγά με ρυμουλκούμενες καρότσες, ενώ ο 65χρονος, χειριστής μηχανήματος έργου, συσσώρευε τα υλικά στην αγροτική έκταση.

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 3.500 τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων απορρίφθηκαν παράνομα στον Δήμο Δέλτα – Τρεις συλλήψεις


Από την έρευνα προέκυψε ότι τα φορτία είχαν παραληφθεί από εργοστάσιο, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οποίου είναι ένας 46χρονος αλλοδαπός. Οι απορρίψεις φέρονται να έγιναν κατόπιν εντολών δύο ανδρών, ηλικίας 47 και 62 ετών, οι οποίοι είχαν σύμβαση έργου με εταιρεία ανακύκλωσης, διαχειριστές της οποίας είναι ένας 45χρονος και μία 39χρονη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο οδηγοί είχαν πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα απορρίψεις φορτίων που εκτιμάται ότι ξεπερνούν συνολικά τους 3.500 τόνους, χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση, προκαλώντας ρύπανση στο έδαφος, το υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα.

Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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