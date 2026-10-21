Μαχαίρωσαν 29χρονο στη Θεσσαλονίκη για να του πάρουν το πατίνι
ΕΛΛΑΔΑ
Πατίνι Θεσσαλονίκη Μαχαίρι

Μαχαίρωσαν 29χρονο στη Θεσσαλονίκη για να του πάρουν το πατίνι

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο»

Μαχαίρωσαν 29χρονο στη Θεσσαλονίκη για να του πάρουν το πατίνι
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Επίθεση σε βάρος 29χρονου αλλοδαπού σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, το περιστατικό έγινε στις 07:00, στην οδό 28ης Οκτωβρίου, όταν άγνωστο άτομο προσέγγισε τον 29χρονο, ο οποίος κινείτο με πατίνι, απατώντας να τού το παραδώσει.

Όταν ο νεαρός αρνήθηκε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», ενώ το συμβάν ερευνάται από την Αστυνομία.
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