Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Μαχαίρωσαν 29χρονο στη Θεσσαλονίκη για να του πάρουν το πατίνι
Μαχαίρωσαν 29χρονο στη Θεσσαλονίκη για να του πάρουν το πατίνι
Ο 29χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο»
Επίθεση σε βάρος 29χρονου αλλοδαπού σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, το περιστατικό έγινε στις 07:00, στην οδό 28ης Οκτωβρίου, όταν άγνωστο άτομο προσέγγισε τον 29χρονο, ο οποίος κινείτο με πατίνι, απατώντας να τού το παραδώσει.
Όταν ο νεαρός αρνήθηκε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο.
Ο 29χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», ενώ το συμβάν ερευνάται από την Αστυνομία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, το περιστατικό έγινε στις 07:00, στην οδό 28ης Οκτωβρίου, όταν άγνωστο άτομο προσέγγισε τον 29χρονο, ο οποίος κινείτο με πατίνι, απατώντας να τού το παραδώσει.
Όταν ο νεαρός αρνήθηκε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο.
Ο 29χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», ενώ το συμβάν ερευνάται από την Αστυνομία.
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