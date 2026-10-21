Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Live η κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις λόγω εκτροπής οχήματος στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Live η κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις λόγω εκτροπής οχήματος στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 21/10 σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου
Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, με τον Κηφισό να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης.
Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Μεταμόρφωση. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά.
Προβλήματα καταγράφονται και στην περιοχή του Νέου Φαλήρου, όπου σημειώνεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω εκτροπής οχήματος.
Παράλληλα στο ύψος των ΚΤΕΛ, τροχαίο ατύχημα προκαλεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Λαμία.
Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.
Επιβαρυμένη είναι η κυκλοφορία και στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων. Δυσκολίες σημειώνονται, παράλληλα, στη Λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.
Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη είναι η κίνηση κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ η κυκλοφοριακή κατάσταση επιβαρύνεται σταδιακά όσο περνά η ώρα.
Προβλήματα παρατηρούνται και στο οδικό δίκτυο γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των οχημάτων.
Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Μεταμόρφωση. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά.
Προβλήματα καταγράφονται και στην περιοχή του Νέου Φαλήρου, όπου σημειώνεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω εκτροπής οχήματος.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Παράλληλα στο ύψος των ΚΤΕΛ, τροχαίο ατύχημα προκαλεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Λαμία.
Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.
Επιβαρυμένη είναι η κυκλοφορία και στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων. Δυσκολίες σημειώνονται, παράλληλα, στη Λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.
Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη είναι η κίνηση κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ η κυκλοφοριακή κατάσταση επιβαρύνεται σταδιακά όσο περνά η ώρα.
Προβλήματα παρατηρούνται και στο οδικό δίκτυο γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των οχημάτων.
Καθυστερήσεις στην Αττική ΟδόΚαθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.
Καθυστερήσεις:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 21, 2026
Προς Αεροδρόμιο άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού 15'-20' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/7igqFywB1G
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