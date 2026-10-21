Συγκίνησε το drone show για τους μικρούς ασθενείς στο Παίδων Αγία Σοφία: Όταν οι ζωγραφιές των παιδιών φώτισαν τον ουρανό, δείτε το βίντεο

Μια μοναδική εμπειρία με ένα εντυπωσιακό σόου με drones τα οποία... διέκοψαν μέχρι και την κίνηση στους δρόμους, έζησαν την Δευτέρα οι μικροί ασθενείς στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.Ο ουρανός πάνω από το νοσοκομείο γέμισε από drones που αποτύπωσαν τις ζωγραφιές που έκαναν τα παιδιά για όσα ήθελαν να δουν στον αέρα.Έτσι, τα παιδιά δεν ήταν απλώς θεατές, αλλά οι πρωταγωνιστές μιας ξεχωριστής βραδιάς καθώς οι ιδέες και οι ζωγραφιές τους μεταμορφώθηκαν σε ένα φωτεινό θέαμα.Είχε προηγηθεί την Κυριακή επίσκεψη εκπροσώπων της εταιρείας Dronira που προσέφερε εντελώς δωρεάν το μοναδικό σόου με τα droneς, που προσέφεραν δώρα στα παιδιά και τους ζήτησαν να ζωγραφίσουν όσα θα ήθελαν να δουν στον ουρανό. Οι ζωγραφιές τους στη συνέχει μετατράπηκαν από τη δημιουργική ομάδα της εταιρείας σε φωτεινούς σχηματισμούς drones.«Γιατί η φροντίδα των παιδιών βρίσκεται και στις μικρές στιγμές που τους θυμίζουν ότι η φαντασία δεν έχει όρια και ότι, ακόμη και μέσα στο νοσοκομείο, ο ουρανός μπορεί να γεμίσει όνειρα καθώς μερικές φορές, μια παιδική ζωγραφιά αξίζει να φωτίσει ολόκληρο τον ουρανό» όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία.