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Με λασποβροχές και 26άρια ο καιρός μέχρι την Παρασκευή, αλλάζει το σκηνικό πριν την 28η Οκτωβρίου
Με λασποβροχές και 26άρια ο καιρός μέχρι την Παρασκευή, αλλάζει το σκηνικό πριν την 28η Οκτωβρίου
Από την Κυριακή αυξάνονται οι πιθανότητες για καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
Άνοδος της θερμοκρασίας, αφρικανική σκόνη, υγρασία και τοπικές λασποβροχές συνθέτουν το σκηνικό του καιρού για το επόμενο διήμερο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια, οι βροχές θα είναι γενικά περιορισμένες, ενώ οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Ωστόσο, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αλλαγή του καιρού από την Κυριακή, με περισσότερες βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, αναμένονται πρωινές ομίχλες και λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα δώσουν τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Λόγω της αφρικανικής σκόνης, οι βροχές θα είναι κατά τόπους λασποβροχές.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 25 με 26 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ωστόσο, τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα εξακολουθήσει να επικρατεί ψύχρα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι νοτιάδες θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς, με τους νοτιάδες να φτάνουν τα 4 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για ψιχάλες. Οι νοτιάδες στον Θερμαϊκό δεν θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς.
Την Πέμπτη αναμένονται πρόσκαιρες καταιγίδες το πρωί στα δυτικά και σταδιακά λίγες διάσπαρτες βροχές στην ηπειρωτική Ελλάδα. Παράλληλα, η σταδιακή επικράτηση των βοριάδων θα απομακρύνει την αφρικανική σκόνη.
Την Παρασκευή περιμένουμε τοπικές καταιγίδες στη βορειοανατολική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τους βοριάδες να μην ξεπερνούν τα 6 μποφόρ.
Από την Κυριακή και μέχρι την εθνική μας εορτή, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν τάση για πιο φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, με περισσότερες βροχές, καταιγίδες και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, αναμένονται πρωινές ομίχλες και λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα δώσουν τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Λόγω της αφρικανικής σκόνης, οι βροχές θα είναι κατά τόπους λασποβροχές.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 25 με 26 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ωστόσο, τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα εξακολουθήσει να επικρατεί ψύχρα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι νοτιάδες θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς, με τους νοτιάδες να φτάνουν τα 4 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για ψιχάλες. Οι νοτιάδες στον Θερμαϊκό δεν θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς.
Την Πέμπτη αναμένονται πρόσκαιρες καταιγίδες το πρωί στα δυτικά και σταδιακά λίγες διάσπαρτες βροχές στην ηπειρωτική Ελλάδα. Παράλληλα, η σταδιακή επικράτηση των βοριάδων θα απομακρύνει την αφρικανική σκόνη.
Την Παρασκευή περιμένουμε τοπικές καταιγίδες στη βορειοανατολική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τους βοριάδες να μην ξεπερνούν τα 6 μποφόρ.
Από την Κυριακή και μέχρι την εθνική μας εορτή, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν τάση για πιο φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, με περισσότερες βροχές, καταιγίδες και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.
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