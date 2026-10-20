Επίδομα 1.000 ευρώ θα χορηγεί ο Δήμος Κιλκίς για κάθε παιδί που γεννιέται
ΕΛΛΑΔΑ
Κιλκίς Επίδομα Επίδομα γέννησης

Επίδομα 1.000 ευρώ θα χορηγεί ο Δήμος Κιλκίς για κάθε παιδί που γεννιέται

Το χρηματικό βοήθημα θα χορηγείται εφάπαξ σε μόνιμους κατοίκους και δημότες του Δήμου Κιλκίς, θα είναι αφορολόγητο και δεν θα υπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής

Επίδομα 1.000 ευρώ θα χορηγεί ο Δήμος Κιλκίς για κάθε παιδί που γεννιέται
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Επίδομα 1.000 ευρώ θα χορηγεί ο Δήμος Κιλκίς για κάθε παιδί που γεννιέται εφεξής, με ορίζοντα εφαρμογής του μέτρου την 1.1. 2027.

Το χρηματικό βοήθημα θα χορηγείται εφάπαξ σε μόνιμους κατοίκους και δημότες του Δήμου Κιλκίς, θα είναι αφορολόγητο και δεν θα υπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, σκοπός του επιδόματος είναι να στηρίξει στην πράξη τις οικογένειες, να ενθαρρύνει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδί και να συμβάλλει στην οικονομική ανακούφιση των γονέων για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι μόνιμοι κάτοικοι και οι δημότες του Δήμου Κιλκίς, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Το επίδομα θα δίνεται σε ζευγάρια με νεογέννητο παιδί, έγγαμα ή με σύμφωνο συμβίωσης, , καθώς και στις μονογονεϊκές οικογένειες.

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