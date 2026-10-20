Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Προσοχή! Νέα ηλεκτρονική απάτη: Μήνυμα στο WhatsApp «μολύνει» τα κινητά των χρηστών, τι να κάνετε αν το ανοίξατε
Προσοχή! Νέα ηλεκτρονική απάτη: Μήνυμα στο WhatsApp «μολύνει» τα κινητά των χρηστών, τι να κάνετε αν το ανοίξατε
Το μήνυμα έρχεται στην εφαρμογή WhatsApp δήθεν από κάποια επαφή και ζητά από τους χρήστες να ψηφίσουν σε έναν διαγωνισμό για την κόρη μιας φίλης του, προκειμένου να κερδίσει σε αυτό το διαγωνισμό χορού
Μια ακόμη απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης καταγράφεται μέσω κινητών τηλεφώνων, καθώς πολλοί χρήστες έχουν ήδη πέσει θύματα, ενώ έχει ενημερωθεί και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πρόκειται για ένα μήνυμα στο WhatsApp το οποίο στέλνεται σε κινητά τηλέφωνα.
Το μήνυμα έρχεται στην εφαρμογή WhatsApp δήθεν από κάποια επαφή και ζητά από τους χρήστες να ψηφίσουν σε έναν διαγωνισμό για την κόρη μιας φίλης του, προκειμένου να κερδίσει σε αυτό το διαγωνισμό χορού.
Σε περίπτωση που έχετε ανοίξει το μήνυμα και έχει «μολυνθεί» το τηλέφωνό σας, πρέπει να πάτε στις ρυθμίσεις του WhatsApp στις συνδεδεμένες συσκευές και να αφαιρέσετε όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το λογαριασμό σας. Μια πρόσθετη συνθήκη ασφαλείας είναι να προσθέσετε και δεύτερο κωδικό στο WhatsApp.
Δείτε το μήνυμα
Το μήνυμα έρχεται στην εφαρμογή WhatsApp δήθεν από κάποια επαφή και ζητά από τους χρήστες να ψηφίσουν σε έναν διαγωνισμό για την κόρη μιας φίλης του, προκειμένου να κερδίσει σε αυτό το διαγωνισμό χορού.
Σε περίπτωση που έχετε ανοίξει το μήνυμα και έχει «μολυνθεί» το τηλέφωνό σας, πρέπει να πάτε στις ρυθμίσεις του WhatsApp στις συνδεδεμένες συσκευές και να αφαιρέσετε όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το λογαριασμό σας. Μια πρόσθετη συνθήκη ασφαλείας είναι να προσθέσετε και δεύτερο κωδικό στο WhatsApp.
Δείτε το μήνυμα
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