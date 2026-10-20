Προσοχή! Νέα ηλεκτρονική απάτη: Μήνυμα στο WhatsApp «μολύνει» τα κινητά των χρηστών, τι να κάνετε αν το ανοίξατε

Το μήνυμα έρχεται στην εφαρμογή WhatsApp δήθεν από κάποια επαφή και ζητά από τους χρήστες να ψηφίσουν σε έναν διαγωνισμό για την κόρη μιας φίλης του, προκειμένου να κερδίσει σε αυτό το διαγωνισμό χορού