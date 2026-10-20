Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Εντοπίστηκε σορός άνδρα από ψαρά σε θαλάσσια περιοχή της Σίφνού
Εντοπίστηκε σορός άνδρα από ψαρά σε θαλάσσια περιοχή της Σίφνού
Η σορός περισυνελέγη από πλοίο του Λιμενικού Σώματος, μεταφέρθηκε στο λιμάνι του νησιού και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (20/10) στη Σίφνο, καθώς ένας ψαράς εντόπισε σορός άνδρα σε θαλάσσια περιοχή στον όρμο του οικισμού Βαθύ.
Η σορός περισυνελέγη από πλοίο του Λιμενικού Σώματος, μεταφέρθηκε στο λιμάνι του νησιού και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας.
Η σορός περισυνελέγη από πλοίο του Λιμενικού Σώματος, μεταφέρθηκε στο λιμάνι του νησιού και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας.
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