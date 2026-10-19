Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Πατήσια έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κατοικία
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Πατήσια έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κατοικία
Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Γρυπάρη από το ύψος της οδού Ορφανίδου μέχρι το ύψος της οδού Ταβουλάρη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ αυτή την ώρα στα Πατήσια λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε κατοικία επί της οδού Γρυπάρη.
Συγκεκριμένα, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Γρυπάρη από το ύψος της οδού Ορφανίδου μέχρι το ύψος της οδού Ταβουλάρη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε άμεσα χωρίς να υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους ή τραυματίες.
Συγκεκριμένα, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Γρυπάρη από το ύψος της οδού Ορφανίδου μέχρι το ύψος της οδού Ταβουλάρη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε άμεσα χωρίς να υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους ή τραυματίες.
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