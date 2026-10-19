Εξαφανίστηκε 14χρονος στην Αλεξανδρούπολη
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Αλεξανδρούπολη Το Χαμόγελο του Παιδιού

Εξαφανίστηκε 14χρονος στην Αλεξανδρούπολη

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος νόμιμου εκπροσώπου του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Εξαφανίστηκε 14χρονος στην Αλεξανδρούπολη
5 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 19/10/2026 για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος νόμιμου εκπροσώπου του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Ραμαντάν (ον.) Ζιρέμπα (επ.) έχει καστανά μάτια, μαύρα μαλλιά, ύψος 1.60 και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή μπλούζα, τζιν παντελόνι, μπλε μπουφάν και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Εξαφανίστηκε 14χρονος στην Αλεξανδρούπολη

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της εργασίας

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;

Plastic Free Greece 2026: Σκιάθος

Στο πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, που ξεχωρίζει για τις καταγάλανες παραλίες και τα καταπράσινα πευκοδάση συνεχίστηκε στις αρχές του Φθινοπώρου (7 - 9 Σεπτεμβρίου) το πρόγραμμα Plastic Free Greece, με παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς που αποδείχτηκαν εξαιρετικά αποδοτικοί.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης