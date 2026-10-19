Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Εξαφανίστηκε 14χρονος στην Αλεξανδρούπολη
Εξαφανίστηκε 14χρονος στην Αλεξανδρούπολη
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος νόμιμου εκπροσώπου του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο
Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 19/10/2026 για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος νόμιμου εκπροσώπου του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Ραμαντάν (ον.) Ζιρέμπα (επ.) έχει καστανά μάτια, μαύρα μαλλιά, ύψος 1.60 και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή μπλούζα, τζιν παντελόνι, μπλε μπουφάν και μαύρα αθλητικά παπούτσια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 19/10/2026 για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος νόμιμου εκπροσώπου του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Ραμαντάν (ον.) Ζιρέμπα (επ.) έχει καστανά μάτια, μαύρα μαλλιά, ύψος 1.60 και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή μπλούζα, τζιν παντελόνι, μπλε μπουφάν και μαύρα αθλητικά παπούτσια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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