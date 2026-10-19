Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Ο δικηγόρος της Ιωάννας Γάκα διαψεύδει δημοσιεύματα περί αλλαγής υπερασπιστικής γραμμής στην υπόθεση Μαζωνάκη
Ο δικηγόρος της Ιωάννας Γάκα διαψεύδει δημοσιεύματα περί αλλαγής υπερασπιστικής γραμμής στην υπόθεση Μαζωνάκη
«Η θέση της Ι.Γ. δηλώνεται και κατατίθεται ΜΟΝΟΝ ενώπιον των αρμοδίων Δικαστικών Αρχών, με απόλυτο σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας και στην μυστικότητα της ανακριτικής διαδικασίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Πέτρου Πανταζή
Στη διάψευση δημοσιευμάτων σύμφωνα με τα οποία επίκειται αλλαγή της υπερασπιστικής γραμμής για την Ιωάννα Γάκα που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησε ο δικηγόρος της.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο κ. Πέτρος Πανταζής δεν ισχύουν οι πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες «πηγές προσκείμενες» στην κατηγορούμενη ισχυρίζονται ότι θα αλλάξει γραμμή υπεράσπισης.
Προσθέτει δε, ότι η υπεράσπιση θέτει στη δικαιοσύνη τυχόν στοιχεία και δεδομένα, σεβόμενη το τεκμήριο της αθωότητας και τη μυστικότητα της ανάκρισης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου:
«Με σημερινά δημοσιεύματα σε πλήθος ενημερωτικών ιστοσελίδων και, αντίστοιχα, ρεπορτάζ σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, αναπαράγονται “πληροφορίες” περί της μελλοντικής “υπερασπιστικής τακτικής” της κατηγορουμένης εντολέως μας, κυρίας Ι.Γ., συνοδευόμενες από, αορίστως αναφερόμενες, “δηλώσεις από πηγές” που, τάχα, πρόσκεινται σ’ αυτήν.-
Αναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε δημοσίως με την παρούσα, παρεκκλίνοντας από την, προηγούμενη, δέσμευσή μας για αποφυγή οιασδήποτε δημόσιας δήλωσης για την εν λόγω υπόθεση, προκειμένου να διευκρινήσουμε, ότι, τα όσα αναπαράγονται και δημοσιεύονται δεν αντιστοιχούν σε αντίστοιχες δηλώσεις ή/και τοποθετήσεις της υπερασπίσεως της κυρίας Ι.Γ., η θέση της οποίας δηλώνεται και κατατίθεται ΜΟΝΟΝ ενώπιον των αρμοδίων Δικαστικών Αρχών, με απόλυτο σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας και στην μυστικότητα της ανακριτικής διαδικασίας.-
Να υπενθυμίσουμε, επίσης, ότι με τις υπ’ αριθμ. 2453/2023 και 5024/2025 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εξεδόθησαν επί υποθέσεων που, επίσης, “απασχόλησαν” την κοινή γνώμη, κρίθηκε ότι α) η δημοσίευση στοιχείων της ποινικής δικογραφίας, στο στάδιο της μυστικής προδικασίας (προκαταρκτικής εξέτασης, προνάκρισης, ανακρισης) είναι παράνομη και β) η διάδοση, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, προσωπικών δεδομένων ή άλλων στοιχείων, που περιέχουν προσωπικά δεδομένα (π.χ. εγγράφων ποινικής δικογραφίας, απολογίες κατηγορουμένων, μαρτυρικές καταθέσεις κλπ), συνιστά επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, η οποία θεωρείται επίσης παράνομη.-
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ»
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο κ. Πέτρος Πανταζής δεν ισχύουν οι πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες «πηγές προσκείμενες» στην κατηγορούμενη ισχυρίζονται ότι θα αλλάξει γραμμή υπεράσπισης.
Προσθέτει δε, ότι η υπεράσπιση θέτει στη δικαιοσύνη τυχόν στοιχεία και δεδομένα, σεβόμενη το τεκμήριο της αθωότητας και τη μυστικότητα της ανάκρισης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου:
«Με σημερινά δημοσιεύματα σε πλήθος ενημερωτικών ιστοσελίδων και, αντίστοιχα, ρεπορτάζ σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, αναπαράγονται “πληροφορίες” περί της μελλοντικής “υπερασπιστικής τακτικής” της κατηγορουμένης εντολέως μας, κυρίας Ι.Γ., συνοδευόμενες από, αορίστως αναφερόμενες, “δηλώσεις από πηγές” που, τάχα, πρόσκεινται σ’ αυτήν.-
Αναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε δημοσίως με την παρούσα, παρεκκλίνοντας από την, προηγούμενη, δέσμευσή μας για αποφυγή οιασδήποτε δημόσιας δήλωσης για την εν λόγω υπόθεση, προκειμένου να διευκρινήσουμε, ότι, τα όσα αναπαράγονται και δημοσιεύονται δεν αντιστοιχούν σε αντίστοιχες δηλώσεις ή/και τοποθετήσεις της υπερασπίσεως της κυρίας Ι.Γ., η θέση της οποίας δηλώνεται και κατατίθεται ΜΟΝΟΝ ενώπιον των αρμοδίων Δικαστικών Αρχών, με απόλυτο σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας και στην μυστικότητα της ανακριτικής διαδικασίας.-
Να υπενθυμίσουμε, επίσης, ότι με τις υπ’ αριθμ. 2453/2023 και 5024/2025 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εξεδόθησαν επί υποθέσεων που, επίσης, “απασχόλησαν” την κοινή γνώμη, κρίθηκε ότι α) η δημοσίευση στοιχείων της ποινικής δικογραφίας, στο στάδιο της μυστικής προδικασίας (προκαταρκτικής εξέτασης, προνάκρισης, ανακρισης) είναι παράνομη και β) η διάδοση, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, προσωπικών δεδομένων ή άλλων στοιχείων, που περιέχουν προσωπικά δεδομένα (π.χ. εγγράφων ποινικής δικογραφίας, απολογίες κατηγορουμένων, μαρτυρικές καταθέσεις κλπ), συνιστά επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, η οποία θεωρείται επίσης παράνομη.-
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα