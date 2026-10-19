Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών καταγράφει 114 βραβεία σε 12 χρόνια
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών καταγράφει 114 βραβεία σε 12 χρόνια
Περισσότερες από 80 διακρίσεις για τα προϊόντα μανιταριών και τρούφας με κάθε προϊόν να έχει κατακτήσει το δικό του βραβείο
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών συμπληρώνει 12 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, έχοντας καταγράψει περισσότερα από 114 βραβεία και συμμετοχές σε πάνω από 50 διαγωνισμούς.
Πρόκειται για μία διαδρομή που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη διαρκή προσήλωση στην ποιότητα, καθιστώντας το Μουσείο ένα από τα πλέον βραβευμένα μουσεία της Ελλάδας.
Τα προϊόντα μανιταριών και τρούφας που διαθέτει έχουν αποσπάσει περισσότερα από 80 βραβεία ενώ κάθε προϊόν της σειράς μανιταροπροϊόντων του έχει βραβευτεί ξεχωριστά.
Δώδεκα χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του, το Μουσείο συνεχίζει να εξελίσσεται δείχνοντας ότι η ελληνική περιφέρεια μπορεί να δημιουργήσει εγχειρήματα με ευρεία αναγνώριση.
Δείτε φωτογραφίες:
Πρόκειται για μία διαδρομή που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη διαρκή προσήλωση στην ποιότητα, καθιστώντας το Μουσείο ένα από τα πλέον βραβευμένα μουσεία της Ελλάδας.
Τα προϊόντα μανιταριών και τρούφας που διαθέτει έχουν αποσπάσει περισσότερα από 80 βραβεία ενώ κάθε προϊόν της σειράς μανιταροπροϊόντων του έχει βραβευτεί ξεχωριστά.
Δώδεκα χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του, το Μουσείο συνεχίζει να εξελίσσεται δείχνοντας ότι η ελληνική περιφέρεια μπορεί να δημιουργήσει εγχειρήματα με ευρεία αναγνώριση.
Δείτε φωτογραφίες:
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