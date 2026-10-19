Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών καταγράφει 114 βραβεία σε 12 χρόνια
ΕΛΛΑΔΑ
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών Βραβεία Διαγωνισμοί

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών καταγράφει 114 βραβεία σε 12 χρόνια

Περισσότερες από 80 διακρίσεις για τα προϊόντα μανιταριών και τρούφας με κάθε προϊόν να έχει κατακτήσει το δικό του βραβείο

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών καταγράφει 114 βραβεία σε 12 χρόνια
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Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών συμπληρώνει 12 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, έχοντας καταγράψει περισσότερα από 114 βραβεία και συμμετοχές σε πάνω από 50 διαγωνισμούς.

Πρόκειται για μία διαδρομή που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη διαρκή προσήλωση στην ποιότητα, καθιστώντας το Μουσείο ένα από τα πλέον βραβευμένα μουσεία της Ελλάδας.

Τα προϊόντα μανιταριών και τρούφας που διαθέτει  έχουν αποσπάσει περισσότερα από 80 βραβεία ενώ κάθε προϊόν της σειράς μανιταροπροϊόντων του έχει βραβευτεί ξεχωριστά.
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών
Δώδεκα χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του, το Μουσείο συνεχίζει να εξελίσσεται δείχνοντας ότι η ελληνική περιφέρεια μπορεί να δημιουργήσει εγχειρήματα με ευρεία αναγνώριση.

Δείτε φωτογραφίες:
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών καταγράφει 114 βραβεία σε 12 χρόνια
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών καταγράφει 114 βραβεία σε 12 χρόνια
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών καταγράφει 114 βραβεία σε 12 χρόνια
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών καταγράφει 114 βραβεία σε 12 χρόνια
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών καταγράφει 114 βραβεία σε 12 χρόνια
1 ΣΧΟΛΙΟ

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