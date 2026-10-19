Υποχρεωτική αργία η 26η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά τα καταστήματα

Ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις και τις εργασίες γενικά, είναι η 26η Οκτωβρίου, σύμφωνα με ενημέρωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.Αναλυτικά η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου:Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι, η 26η Οκτωβρίου είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές και οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων των Δήμων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (τέως Δήμου Θεσσαλονίκης), ήτοι τους Δήμους Αμπελοκήπων Μενεμένης (Αμπελόκηποι και Μενεμένη), Κορδελιού – Ευόσμου (Ελευθέριο – Κορδελιό και Εύοσμος), Καλαμαριάς, Νεάπολης – Συκεών (Άγιος Παύλος, Νεάπολη, Συκιές και Πεύκα), Παύλου Μελά (Σταυρούπολη, Πολίχνη και Ν. Ευκαρπία), Πυλαίας – Χορτιάτη (Πυλαία και Πανόραμα), Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη και Τριανδρία), με βάση την υπ’αριθμ. οικ.671437(15490) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4910Β στις 22/10/2021.