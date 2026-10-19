Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;
Σεισμός στην Πύλο μεγέθους 3,9 Ρίχτερ
Σεισμός στην Πύλο μεγέθους 3,9 Ρίχτερ
Στα 8,3 χλμ το εστιακό βάθος
Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Πύλο.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:41 και είχε επίκεντρο 3 χιλιόμετρα ανατολικά της Πύλου.
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 8,3 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:41 και είχε επίκεντρο 3 χιλιόμετρα ανατολικά της Πύλου.
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 8,3 χιλιόμετρα.
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