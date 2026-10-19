Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;
Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στα Διαβατά της Θεσσαλονίκης, τέθηκε υπό έλεγχο
Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στα Διαβατά της Θεσσαλονίκης, τέθηκε υπό έλεγχο
Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4:45 - Για την κατάσβεσής κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες και 6 οχήματα ενώ ο δήμος Δέλτα συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου
Φωτιά σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στα Διαβατά της Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Συγκεκριμένα το Κέντρο Επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 4:45.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες και 6 οχήματα ενώ ο δήμος Δέλτα συνέδραμε με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.
Λίγο μετά τις 7:15 το πρωί της Δευτέρας η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα το Κέντρο Επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 4:45.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες και 6 οχήματα ενώ ο δήμος Δέλτα συνέδραμε με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.
Λίγο μετά τις 7:15 το πρωί της Δευτέρας η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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