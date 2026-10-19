Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στα Διαβατά της Θεσσαλονίκης, τέθηκε υπό έλεγχο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Διαβατά Διαβατά Θεσσαλονίκης Εργοστάσιο ανακύκλωσης

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στα Διαβατά της Θεσσαλονίκης, τέθηκε υπό έλεγχο

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4:45 - Για την κατάσβεσής κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες και 6 οχήματα ενώ ο δήμος Δέλτα συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στα Διαβατά της Θεσσαλονίκης, τέθηκε υπό έλεγχο
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Φωτιά σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στα Διαβατά της Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα το Κέντρο Επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 4:45.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες και 6 οχήματα ενώ ο δήμος Δέλτα συνέδραμε με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Λίγο μετά τις 7:15 το πρωί της Δευτέρας η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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