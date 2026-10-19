Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ ανοιχτά της Ραφήνας
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ ανοιχτά της Ραφήνας
Το επίκεντρο της δόνησης καταγράφηκε 9 χλμ βορειοανατολικά της Ραφήνας - Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής
Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5:40 τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/10) στην Αττική, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ραφήνας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,4 Ρίχτερ και το επίκεντρό της εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ραφήνας. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο υπολόγισε τη δόνηση επίσης στα 3,4 Ρίχτερ.
Η σεισμική δραστηριότητα καταγράφηκε στις 05:40 ώρα Ελλάδας, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς σεισμολογικής καταγραφής, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,4 Ρίχτερ και το επίκεντρό της εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ραφήνας. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο υπολόγισε τη δόνηση επίσης στα 3,4 Ρίχτερ.
Η σεισμική δραστηριότητα καταγράφηκε στις 05:40 ώρα Ελλάδας, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς σεισμολογικής καταγραφής, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.
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