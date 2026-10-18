Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Πέτρου Ράλλη, κυκλοφοριακά προβλήματα
Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Πέτρου Ράλλη, κυκλοφοριακά προβλήματα
Στο ρεύμα προς Πειραιά, η κυκλοφορία διεξάγεται από τη μεσαία και την αριστερή λωρίδα – Προς Λαμία, έκλεισε η αριστερή λωρίδα για να διευκολυνθεί η κατάσβεση
Φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Πέτρου Ράλλη, με αποτέλεσμα κυκλοφοριακά προβλήματα.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, στο ρεύμα προς Πειραιά, όπου βρίσκεται το όχημα, η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται μόνο από τη μεσαία και την αριστερή λωρίδα.
Παράλληλα, με σκοπό να διευκολυνθεί η κατάσβεση, έχει γίνει διακοπή κυκλοφορίας στο ύψος του ατυχήματος και στην αριστερή λωρίδα, στο ρεύμα προς Λαμία.
*Φωτογραφία αρχείου
Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, στο ρεύμα προς Πειραιά, όπου βρίσκεται το όχημα, η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται μόνο από τη μεσαία και την αριστερή λωρίδα.
Παράλληλα, με σκοπό να διευκολυνθεί η κατάσβεση, έχει γίνει διακοπή κυκλοφορίας στο ύψος του ατυχήματος και στην αριστερή λωρίδα, στο ρεύμα προς Λαμία.
*Φωτογραφία αρχείου
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