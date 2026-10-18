Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Πέτρου Ράλλη, κυκλοφοριακά προβλήματα
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Λεωφόρος Κηφισού Φωτιά

Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Πέτρου Ράλλη, κυκλοφοριακά προβλήματα

Στο ρεύμα προς Πειραιά, η κυκλοφορία διεξάγεται από τη μεσαία και την αριστερή λωρίδα – Προς Λαμία, έκλεισε η αριστερή λωρίδα για να διευκολυνθεί η κατάσβεση

Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Πέτρου Ράλλη, κυκλοφοριακά προβλήματα
Φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Πέτρου Ράλλη, με αποτέλεσμα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, στο ρεύμα προς Πειραιά, όπου βρίσκεται το όχημα, η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται μόνο από τη μεσαία και την αριστερή λωρίδα.

Παράλληλα, με σκοπό να διευκολυνθεί η κατάσβεση, έχει γίνει διακοπή κυκλοφορίας στο ύψος του ατυχήματος και στην αριστερή λωρίδα, στο ρεύμα προς Λαμία.
Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Πέτρου Ράλλη, κυκλοφοριακά προβλήματα


*Φωτογραφία αρχείου

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