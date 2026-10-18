Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Πέτρου Ράλλη, κυκλοφοριακά προβλήματα

Στο ρεύμα προς Πειραιά, η κυκλοφορία διεξάγεται από τη μεσαία και την αριστερή λωρίδα – Προς Λαμία, έκλεισε η αριστερή λωρίδα για να διευκολυνθεί η κατάσβεση