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Θεσσαλονίκη: Πετούσαν μπάζα και ογκώδη αντικείμενα σε αγροτική έκταση στη Χαλκηδόνα, δύο συλλήψεις
Θεσσαλονίκη: Πετούσαν μπάζα και ογκώδη αντικείμενα σε αγροτική έκταση στη Χαλκηδόνα, δύο συλλήψεις
Οι δύο άνδρες διαχειρίζονταν επιχείρηση οικοδομικών υλικών – Είχαν προηγηθεί ανάλογες απορρίψεις τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο
Δύο ημεδαποί, ηλικίας 46 και 23 ετών, συνελήφθησαν για ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων σε αγροτική έκταση του δήμου Χαλκηδόνος, στη Θεσσαλονίκη.
Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, την ώρα που, επιβαίνοντας σε φορτηγό με ρυμουλκούμενη καρότσα, απέρριπταν απόβλητα από ανακαινίσεις και εκσκαφές, καθώς και ογκώδη αντικείμενα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το φορτίο περιλάμβανε μπάζα, ξύλινα έπιπλα, πλαστικά, νάιλον, υφάσματα και απόβλητα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές.
Από την έρευνα προέκυψε ότι τα απόβλητα είχαν παραληφθεί από μάντρα επιχείρησης οικοδομικών υλικών στη Θεσσαλονίκη, της οποίας συνδιαχειριστές είναι οι δύο συλληφθέντες.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν το φορτηγό και η ρυμουλκούμενη καρότσα.
Παράλληλα, κλήθηκε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης για τη βεβαίωση των προβλεπόμενων διοικητικών παραβάσεων. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, την ώρα που, επιβαίνοντας σε φορτηγό με ρυμουλκούμενη καρότσα, απέρριπταν απόβλητα από ανακαινίσεις και εκσκαφές, καθώς και ογκώδη αντικείμενα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το φορτίο περιλάμβανε μπάζα, ξύλινα έπιπλα, πλαστικά, νάιλον, υφάσματα και απόβλητα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές.
Από την έρευνα προέκυψε ότι τα απόβλητα είχαν παραληφθεί από μάντρα επιχείρησης οικοδομικών υλικών στη Θεσσαλονίκη, της οποίας συνδιαχειριστές είναι οι δύο συλληφθέντες.
Το είχαν κάνει σύστημαΕπιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 46χρονος είχε προχωρήσει σε ανάλογες απορρίψεις στο ίδιο σημείο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2026, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν παρών και ο 23χρονος.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν το φορτηγό και η ρυμουλκούμενη καρότσα.
Παράλληλα, κλήθηκε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης για τη βεβαίωση των προβλεπόμενων διοικητικών παραβάσεων. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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